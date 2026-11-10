Celebrazioni 4 novembre, in Alta Val Tidone il ricordo del sergente Marchesi e dei militari caduti in Bosnia

Sono iniziate questa mattina a Trevozzo le celebrazioni legate alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in Alta Val Tidone. Alla presenza del Sindaco Franco Albertini, dell’Assessore Giovanni Dotti e degli alunni della scuola primaria “Pietro Buscarini”, si è tenuta la cerimonia con la deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Caduti, con la benedizione di don François Kitenge e il saluto in rappresentanza degli Alpini del Referente Val Tidone Mario Aradelli.

“Pur nel compianto e festoso ricordo della data del 4 novembre, quella di oggi non può essere una giornata serena – ha sottolineato il Sindaco Albertini nel suo intervento – Troppo recente è la tragedia del 29 ottobre, l’incidente all’elicottero militare precipitato in Bosnia con la morte di quattro militari italiani. Un dolore che ci pesa, come italiani e soprattutto perché Claudio Marchesi lo sentiamo come nostro concittadino”. Albertini ha voluto ricordarlo nelle parole del comandante Giampaolo Rapposelli che ha definito il sergente Marchesi “orgoglioso, entusiasta di servire la Patria, indossando il basco azzurro dell’Aviazione dell’Esercito”. Nel suo intervento Albertini ha voluto rendere omaggio in un simbolico abbraccio agli eroi “che hanno rinunciato al dono della vita, offrendolo all’Italia” e ha rivolto poi uno sguardo al domani “fiduciosi che le nuove generazioni italiane riflettano sul significato da attribuire alla parola pace, che sappiano attingere ai fulgidi esempi di questi giorni e agire come eredi e custodi di una civiltà millenaria, esemplare nei suoi valori civili e religiosi”. Un invito rivolto anche alle istituzioni e alle amministrazioni locali, perché queste celebrazioni “non diventino logore abitudini, ma un legittimo motivo di riflessione”.