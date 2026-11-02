Cena benefica per l’emporio Solidale organizzata dal Lions Club Piacenza Host

Il Lions Club Piacenza Host organizza una cena benefica a favore dell’Emporio Solidale della Caritas Diocesana. Quella che si terrà giovedì 26 novembre alle 19 e 30 all’Albergo Roma di Piacenza vuole essere anche un’occasione di incontro, conoscenza e riflessione. Una serata tra cultura gastronomica, musica e solidarietà per portare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

Il Natale si avvicina. Per molti è il tempo delle tavole imbandite, dei profumi che arrivano dalla cucina, delle famiglie che si ritrovano e del piacere di condividere. Ma non per tutti la festa ha lo stesso sapore. Ci sono famiglie per le quali anche riempire la dispensa è una difficoltà quotidiana.

Ed è proprio pensando a loro che il Lions Club Piacenza Host ha scelto di promuovere una serata benefica a favore dell’Emporio Solidale della Caritas Diocesana, con un obiettivo semplice e importante: contribuire a riempire gli scaffali e fare in modo che il Natale possa arrivare davvero nelle case di tutti.

Protagonista della serata sarà Diego Sorba, noto oste e fondatore dell’Enoteca Il Tabarro di Parma,

oggi apprezzato divulgatore sui temi della cultura del cibo, della stagionalità, dell’utilizzo consapevole degli alimenti e della lotta agli sprechi alimentari. Un racconto che ci accompagnerà alla scoperta del valore del cibo, delle sue stagioni e dell’importanza di non sprecare ciò che abbiamo.

A sottolinearne il percorso sarà la musica del violino di Daniele Ruzza, che sottolinerà il racconto con Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi: un dialogo suggestivo tra parole e musica, tra i ritmi della natura e il nostro rapporto con ciò che ogni giorno portiamo in tavola. La serata nasce con una finalità precisa: trasformare il piacere di stare insieme in un gesto di solidarietà concreto.

“Avvicinandoci al Natale – è il messaggio del Lions Club Piacenza Host – ci piace pensare che sulle tavole di tutte le famiglie possa esserci abbondanza, ma soprattutto che nessuno debba sentirsi escluso dalla serenità di una festa. Riempire gli scaffali dell’Emporio Solidale significa offrire un aiuto concreto, ma anche restituire dignità e tranquillità a chi sta attraversando un momento difficile.

La solidarietà, quando diventa partecipazione, può fare davvero la differenza”.