“Cerco le cose belle in tutto questo casino, ho 18 anni e conosco la rabbia nella mia generazione”

I giovani non li conosciamo. La stampa e la comunicazione pubblica parlano continuamente di loro dimenticandosi di parlare con loro. Allora abbiamo deciso di stabilire un contatto, come si farebbe con una specie aliena o una popolazione che viene da lontano e non parla la nostra lingua. Peccato che i giovani e gli adolescenti vivano in mezzo a noi. Questo è il primo articolo, ne seguiranno anche con altre forme di comunicazione, realizzato in collaborazione con il Centro Tice di Piacenza, che fornisce servizi di consulenza e ospita ragazzi e ragazze nei propri spazi. Ecco la prima puntata a cura di Sofia Moglia.

(1) – Seduto al tavolo di una stanza del centro Tice, tra quaderni aperti, una biro e i riassunti per la verifica del giorno dopo, Tommaso (il nome è di finzione) siede rilassato e si appunta qualcosa mentre scherza con un suo compagno di classe. Indossa una felpa scura con il cappuccio, i jeans, due piccoli punti luce alle orecchie e i capelli spettinati, lucidi per il gel, che gli scendono appena sulla fronte. Tiene le maniche tirate su, lasciando intravedere il tatuaggio sull’avambraccio destro, e accompagna le frasi muovendo spesso le mani aperte davanti a sé. Ha l’aria un po’ guardinga di chi è abituato a fare il duro per tenersi sulla difensiva, anche se poi, quando inizia a parlare, scavando un po’ più a fondo rispetto a una conversazione di cortesia, lo sguardo scivola quasi sempre di lato o verso il piano del tavolo, come a cercare un appiglio lontano dagli occhi di chi lo ascolta.

“Sono un ragazzo di Piacenza e ho diciotto anni. Al centro Tice ci vengo ormai da un bel po’. Ci sono arrivato tre anni fa, proprio nel periodo in cui è cambiato tutto. Mio padre è andato via da casa e ci ha lasciati con parecchi problemi. Oggi vivo con mia mamma e il mio cane, sono figlio unico. Penso che gran parte dei problemi di rabbia che ho avuto venissero da quello che avevo dentro casa, anche se poi ovviamente ci ho messo del mio”. Si appoggia allo schienale della sedia e allarga le braccia, lasciando scappare un sospiro profondo. “Con mio padre oggi ho un rapporto civile: ha fatto errori enormi, a volte è ancora difficile, ma resta pur sempre mio padre e non voglio che l’ultima cosa che gli abbia detto nella mia vita sia un insulto. L’unica cosa che condividiamo davvero è la passione per il calcio: ieri sera abbiamo visto la partita insieme, e ogni tanto andiamo anche allo stadio, in curva. Qui a Tice sono entrato tramite mia zia e mi hanno affidato a Clara, la mia psicologa. Nei primi tempi facevo solo colloqui, poi quasi subito ho iniziato anche a fermarmi per studiare. C’è stato un periodo in cui venivo praticamente tutti i giorni, adesso invece riesco a gestirmi con due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì. Frequento il liceo, è una scelta che ho fatto io, anche se non ne sono sempre convinto fino in fondo. È una scuola tosta, ti chiede tanto, e a volte penso che avrei potuto scegliere qualcosa di più tranquillo, magari un istituto professionale. Però la verità è che non vorrei fare altro che studiare psicologia, perché non c’è niente altro che mi interessi davvero”.

Si passa una mano tra i capelli per spostare il ciuffo dalla fronte. “La psicologia mi ha sempre attirato, non saprei neanche spiegare da dove nasce questa cosa. Mi piace osservare e provare a capire cosa passa nella testa delle persone. Mi ricordo ancora quanto è nato questo interesse e ho pensato tra me e me: “Ma sai che forse io lo psicologo lo faccio?”. Quella curiosità mi è rimasta incollata addosso. In particolare, mi piacerebbe studiare la devianza, la criminalità, andare a fondo per capire cosa scatta nella mente di qualcuno quando decide di compiere certe azioni. Con i libri è lo stesso: quelli che ci assegnano a scuola non li apro quasi mai, ma poi mi metto a leggere per conto mio. Mi piacciono i romanzi psicologici, introspettivi, come Fight Club, credo sia il mio libro preferito di sempre. Dopo il diploma vorrei iscrivermi all’università a Parma. È la strada più fattibile, anche se so benissimo che è una delle più difficili”.

Quando il discorso scivola sull’attualità, smette di gesticolare e tamburella piano con le dita sul bordo del quaderno. “Quando guardo quello che succede oggi fuori di qui, tra le manifestazioni e la tensione che si respira in giro, non vedo gente che impazzisce all’improvviso. Vedo una conseguenza. Io in primis, come tantissimi altri, lo sento sulla mia pelle il peso del carovita. I prezzi continuano ad aumentare, mentre gli stipendi restano fermi sempre lì. Quando vedo mia mamma che fa fatica ad arrivare a fine mese, mi girano, e anche parecchio. La gente è stanca, non ce la fa più e soprattutto sente che dall’altra parte non c’è nessuno che ascolta davvero. Poi chiaro, spaccare tutto è sbagliato, soprattutto quando a rimetterci è il bar di famiglia o il piccolo negoziante che magari sta messo peggio di te. Però quella rabbia repressa io la capisco, perché la conosco bene. È una rabbia che ce l’ho dentro anch’io. Qui al Tice partecipiamo al gruppo sulla rabbia, uno spazio in cui ci sediamo e parliamo semplicemente di come ci sentiamo quando ci girano. Ti aiuta solo se sei tu il primo a voler essere aiutato, perché se vivi costantemente incazzato è difficile perfino trovare un punto di partenza. Io faccio ancora tanta fatica a gestirla: la tengo dentro, la accumulo, e poi arriva il giorno in cui esplodo, ed esplodo male”.

Abbassa lo sguardo sul tavolo, chiude per un attimo la mano a pugno e poi la riapre. “Ultimamente, almeno, si vede subito quando qualcosa non va, mi si legge in faccia, e se qualcuno me lo chiede sbotto e basta. Altre volte invece sento proprio un bisogno fisico, devo far andare le mani: tiro un pugno al muro e subito dopo sto meglio. Non ho mai capito se sia per il dolore che sento sulle nocche o proprio per il gesto in sé. So che è sbagliato, e il lavoro che facciamo qui serve proprio a imparare a stare dentro l’emozione senza doverla per forza buttare fuori subito, imparare a conviverci”.

Si sporge appena in avanti, appoggiando i gomiti sul piano. “Ad oggi ho due gruppi di amici: quello della scuola, dove quest’anno finalmente mi trovo bene dopo essere stato bocciato in prima, e quello del mio quartiere. In certi giri non ci entri per caso: ci devi nascere e ci devi crescere. Quando sei lì basta uno sguardo storto o una sigaretta chiesta nel modo sbagliato per far partire il casino. Fino a poco tempo fa stavamo sempre lì in zona e avevamo problemi continui: sostanze, risse, minacce. L’unica cosa bella in mezzo a tutto quel casino era quando ci mettevamo a fare freestyle. Uscirne invece è un’altra storia. Non è che qualcuno ti obblighi a restare con la forza, non è mafia: alcuni dei miei amici sono ancora lì dentro, uno è anche in carcere, e restano comunque miei amici. Però per tirartene fuori ti servono la tua volontà e un motivo vero. Io ho aperto gli occhi quando sono svenuto due volte per colpa di quello che facevo. La prima volta ho battuto la testa per terra, ho rischiato di morire e sono finito in ospedale con un trauma cranico. La seconda è successa quest’estate, una settimana prima che iniziasse la scuola: ero seduto, ma lì ho capito che alla terza ci sarei rimasto. Così ho detto basta”. Scuote appena la testa. “Oggi non fumo più canne da solo da quasi due mesi, anche se la dipendenza un po’ resta, qualche tiro ogni tanto mi è scappato quando litigavo pesante, ma sto tenendo duro, e con lo spaccio ho chiuso. Anche il sabato sera ho cambiato abitudini: in discoteca non ci vado quasi più, perché se bevo e qualcuno mi spinge mi altero subito, e oggi in giro troppi ragazzi girano con i coltelli. Preferisco evitare”.

Appena nomina la sua ragazza, invece, cambia subito tono e si rilassa. “In tutto questo mi ha aiutato tantissimo la mia ragazza, con cui sto dallo scorso settembre. È la prima volta che sono innamorato davvero. L’ho conosciuta quest’estate mentre lavoravo in pizzeria, anche se poi ho scoperto che un anno e mezzo prima ci eravamo già incrociati nel nostro quartiere. Con lei è una prova continua: litighiamo spesso, magari per delle stupidaggini, ma non voglio mai alzare la voce o sbottarle addosso come facevo con gli altri. Non voglio che si spaventi, e alzare la voce con una ragazza, per me, non è mai giustificabile. Così faccio un respiro e mi calmo. Poi passo quasi tutti i pomeriggi con lei, abitiamo vicini e questo mi tiene lontano dalla strada. Se dovesse finire tra noi non tornerei mai a spacciare, quello è un capitolo chiuso, anche se forse farei più fatica a non ricadere nel fumo. Ma oggi so che non posso permettermi che lei mi veda tornare a casa gonfio di botte, in questura, o in ospedale. Oltre a lei, l’altro appiglio è la musica. Suono la chitarra da autodidatta, imparata con i tutorial su YouTube, e scrivo pezzi miei. Ho iniziato cinque anni fa e all’inizio facevo schifo, la gente mi prendeva anche in giro, così avevo smesso. Quest’anno ho ricominciato e vedo che alle persone piace quello che faccio. È cambiato anche il modo in cui scrivo i testi, rigorosamente trap: prima esageravo tutto, parlavo di cose che mi riguardavano ma portandole all’estremo; adesso racconto quello che ho vissuto davvero, senza filtri ma con i piedi per terra. Penso che se fossi cresciuto in una casa dove fila tutto liscio, senza certi schiaffi dalla vita, non avrei mai scritto così. Le cose che passi ti formano, ti fanno maturare anche nei modi sbagliati, ma ti danno qualcosa da dire”.