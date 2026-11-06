Chiara Bersani finalista del Maxxi Bvlgari Prize con la sua opera “Blanche”

Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini sono le protagoniste della mostra del Maxxi BVLGARI PRIZE, il progetto che unisce Maxxi e Fondazione Bvlgari a sostegno dell’arte e della produzione di nuove opere. Per la prima volta nella storia del Premio, giunto quest’anno alla quinta edizione, la terna di finaliste è composta interamente da artiste.

La mostra, a cura di Giulia Ferracci, apre al pubblico il 6 novembre 2026 e presenta tre opere inedite, prodotte per il Premio e significative per leggere il nostro tempo. L’artista piacentina Chiara Bersani dà la forma di un sarcofago e di un rito alla domanda su quali siano le vite che contano; Adji Dieye rovescia la torre di un padiglione dell’Esposizione coloniale di Parigi del 1931 e mostra quanto quello sguardo agisca ancora sul presente; Margherita Moscardini fa di un tratto di marciapiede in bronzo il punto di partenza di una proposta normativa sui beni comuni. Il 23 febbraio 2027 con una cerimonia dedicata la giuria decreterà la vincitrice, la cui opera sarà acquisita dal Museo ed entrerà a far parte della Collezione MAXXI.

L’opera finalista di Chiara Bersani

Blanche. Si fece un giaciglio nel mio udito di Chiara Bersani è una piccola cassa di legno rivestita di stucco e gesso, unita a una lira funzionante. Il punto di partenza è una mummia egizia conservata al British Museum che presenta i segni dell’osteogenesi imperfetta, la stessa condizione con cui vive l’artista. Bersani ne fa un sarcofago e un rito, attivando periodicamente l’opera con la voce e la lira, in un canto offerto in dono a tutti quei corpi viventi che non hanno un riconoscimento nella società civile.

La giuria e la selezione:

Le tre finaliste sono state scelte da una giuria internazionale composta da Francesco Stocchi, Micol Forti, Adam Kleinman, Beatrix Ruf e Rein Wolfs, tra una rosa di candidati individuati da curatori, ricercatori, critici e giornalisti del panorama dell’arte contemporanea in Italia. I candidati di quest’anno sono stati proposti da: Lucia Aspesi, Matteo Binci, Christian Caliandro, Frida Carazzato, Treti Galaxie, Emanuele Guidi, Denis Isaia, Marta Papini, Anna Santomauro.