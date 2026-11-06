Chiara Bersani finalista del Maxxi Bvlgari Prize con la sua opera “Blanche”
Le tre finaliste sono state scelte da una giuria internazionale composta da Francesco Stocchi, Micol Forti, Adam Kleinman, Beatrix Ruf e Rein Wolfs
Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini sono le protagoniste della mostra del Maxxi BVLGARI PRIZE, il progetto che unisce Maxxi e Fondazione Bvlgari a sostegno dell’arte e della produzione di nuove opere. Per la prima volta nella storia del Premio, giunto quest’anno alla quinta edizione, la terna di finaliste è composta interamente da artiste.
La mostra, a cura di Giulia Ferracci, apre al pubblico il 6 novembre 2026 e presenta tre opere inedite, prodotte per il Premio e significative per leggere il nostro tempo. L’artista piacentina Chiara Bersani dà la forma di un sarcofago e di un rito alla domanda su quali siano le vite che contano; Adji Dieye rovescia la torre di un padiglione dell’Esposizione coloniale di Parigi del 1931 e mostra quanto quello sguardo agisca ancora sul presente; Margherita Moscardini fa di un tratto di marciapiede in bronzo il punto di partenza di una proposta normativa sui beni comuni. Il 23 febbraio 2027 con una cerimonia dedicata la giuria decreterà la vincitrice, la cui opera sarà acquisita dal Museo ed entrerà a far parte della Collezione MAXXI.
L’opera finalista di Chiara Bersani
Blanche. Si fece un giaciglio nel mio udito di Chiara Bersani è una piccola cassa di legno rivestita di stucco e gesso, unita a una lira funzionante. Il punto di partenza è una mummia egizia conservata al British Museum che presenta i segni dell’osteogenesi imperfetta, la stessa condizione con cui vive l’artista. Bersani ne fa un sarcofago e un rito, attivando periodicamente l’opera con la voce e la lira, in un canto offerto in dono a tutti quei corpi viventi che non hanno un riconoscimento nella società civile.
La giuria e la selezione:
Le tre finaliste sono state scelte da una giuria internazionale composta da Francesco Stocchi, Micol Forti, Adam Kleinman, Beatrix Ruf e Rein Wolfs, tra una rosa di candidati individuati da curatori, ricercatori, critici e giornalisti del panorama dell’arte contemporanea in Italia. I candidati di quest’anno sono stati proposti da: Lucia Aspesi, Matteo Binci, Christian Caliandro, Frida Carazzato, Treti Galaxie, Emanuele Guidi, Denis Isaia, Marta Papini, Anna Santomauro.
Chiara Bersani è un’artista performativa e coreografa che esplora le politiche del corpo e il modo in cui le immagini che creiamo interagiscono con le narrazioni della società. La sua ricerca si basa sul concetto di Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la presenza e l’azione. L’opera manifesto di questa ricerca è Gentle Unicorn, una performance inserita nel circuito Aerowaves. Nel 2018 ha vinto il Premio Ubu come miglior performer under 35. La sua creazione Sottobosco esplora il rapporto tra i corpi delle persone con disabilità e i paesaggi naturali. Chiara Bersani è stata artista di apap – Advancing Performing Arts Project – Feminist Future, progetto cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea. Come attivista, Chiara si impegna per l’accessibilità delle artiste e degli artisti con disabilità nel mondo delle arti performative. Nel 2020 è stata tra i fondatori di Al.Di.Qua.Artists, associazione di categoria per artiste e artisti con disabilità. Nel 2023 la Kunsthaus Baselland ha ospitato Deserters, la prima mostra personale di Bersani in un’istituzione europea, realizzata in collaborazione con la GAMEC di Bergamo e con il sostegno dell’XI edizione dell’Italian Council, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano. Nello stesso anno è stata candidata ai Black Carpet Awards e ai Diversity Awards per il suo impegno come attivista. Nel 2025 ha vinto l’ANTI Festival International Prize for Live Art a Kuopio, in Finlandia. Nel 2026 è stata selezionata tra i finalisti del prestigioso Salavisa European Dance Award (SEDA). Nello stesso anno ha partecipato come performer e consulente alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, diretta da Marco Boarino. È artista associata di Triennale Milano Teatro 2025–2027.