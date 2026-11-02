Chiara Francini e Alessandro Federico al Teatro Duse con “Coppia Aperta, Quasi Spalancata”

Chiara Francini, foto Fabio Lovino

Una commedia brillante, ironica e ancora sorprendentemente attuale, capace di mettere a nudo le contraddizioni della vita di coppia attraverso il linguaggio della risata. Martedì 3 novembre alle 21, il Teatro Duse di Cortemaggiore ospita Coppia aperta, quasi spalancata, testo di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico.

Lo spettacolo si inserisce nella terza stagione del Teatro Duse, intitolata Sguardi, parole, musica, che per il 2026/2027 torna a proporre un calendario articolato tra prosa, concerti, teatro civile, musica d’autore e teatro dialettale, accanto a produzioni originali e appuntamenti pensati per attraversare linguaggi, storie e sensibilità differenti. Una proposta che mette al centro il pubblico e il territorio, consolidando il ruolo del teatro come luogo di incontro, partecipazione e scoperta culturale.

Al centro di Coppia aperta, quasi spalancata c’è la relazione tra un uomo e una donna alle prese con il tema della libertà sentimentale e con le regole, spesso ambigue, che governano i rapporti di coppia. Antonia è una donna che vive un matrimonio segnato dalle continue infedeltà del marito. Lui, sostenitore convinto della cosiddetta coppia aperta, rivendica per sé la possibilità di vivere altre relazioni, presentandola come una scelta moderna e liberatoria. Antonia, pur di non perdere il marito, finisce per accettare questa condizione. Ma il gioco cambia quando anche lei incontra un altro uomo, giovane e intelligente, e comincia a guardare alla propria vita sentimentale con occhi diversi. Improvvisamente, il marito scopre la gelosia e fatica ad accettare quella stessa libertà che fino a poco prima considerava un proprio diritto.

È il ribaltamento dei ruoli a innescare una girandola di situazioni paradossali, battute fulminanti e confronti serrati. La comicità diventa così uno strumento per smascherare le ipocrisie di una società nella quale la libertà femminile continua a misurarsi con regole differenti da quelle riconosciute agli uomini. Scritto da Franca Rame con la collaborazione di Dario Fo, il testo conserva una sorprendente attualità: dietro la leggerezza della commedia si apre una riflessione sulla parità, sull’autonomia personale, sul desiderio di essere amati e riconosciuti e sulle contraddizioni che attraversano ogni relazione. A interpretare Antonia è Chiara Francini, attrice, scrittrice e volto conosciuto del cinema e della televisione italiana. La sua cifra espressiva, che unisce energia, ironia e una spiccata capacità di attraversare registri comici ed emotivi, trova in questo personaggio un terreno particolarmente congeniale. Francini restituisce a Antonia tutta la sua vitalità: una donna che inizialmente sembra subire le decisioni altrui, ma che progressivamente trova il coraggio di mettere in discussione il rapporto e di riconoscere il proprio desiderio. Accanto a lei Alessandro Federico interpreta il marito, dando corpo al personaggio maschile e alle sue contraddizioni: sicuro delle proprie convinzioni finché la libertà riguarda soltanto lui, fragile e geloso quando la situazione si ribalta. I due attori costruiscono così un confronto serrato, nel quale dialoghi e monologhi si alternano in un ritmo comico che coinvolge direttamente il pubblico, chiamato quasi a prendere posizione tra i due protagonisti. Lo spettacolo, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, rinnova un allestimento che da anni incontra il pubblico dei teatri italiani. La regia è firmata da Alessandro Tedeschi, che accompagna la comicità del testo senza perdere di vista la sua dimensione più amara e riflessiva.

La scelta di proporre un testo di Dario Fo e Franca Rame rispecchia la volontà di costruire una stagione nella quale gli spettacoli siano capaci di parlare al presente, senza rinunciare alla leggerezza e all’intelligenza della grande commedia. «Grazie anche al direttore artistico della prosa, mino anni, abbiamo cercato di costruire una stagione nella quale gli spettacoli fossero molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di lasciare una domanda, di suscitare una riflessione e di coinvolgere il pubblico», spiega Davide Rossi, presidente di Fedro «L’arte non dà risposte: apre possibilità, mette in movimento pensieri ed emozioni. Coppia aperta, quasi spalancata è un esempio significativo di questa idea, perché attraverso il paradosso e la comicità affronta temi che continuano a riguardare da vicino la nostra società».

La stagione è presentata da Delinea ed è realizzata anche grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Banca di Piacenza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cortemaggiore e con Fedro.