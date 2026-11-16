Chiusa stanotte l’immissione sull’R49 complanare di Piacenza
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di questa sera, lunedì 16, alle 5 di martedì 17 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, in considerazione della contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto Casalpusterlengo-Basso Lodigiano, verso Bologna, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS9 da Basso Lodigiano, fino a raggiungere la stazione di Piacenza ovest, dove entrare in A21 e seguire le indicazioni per Torino/Brescia o Bologna.
I veicoli pesanti, invece, dovranno entrare a Basso Lodigiano verso Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per immettersi poi in A21 verso Brescia, dalla Diramazione di Fiorenzuola, oppure proseguire in A1, immettersi sulla Complanare di Piacenza e seguire le indicazioni per A21.