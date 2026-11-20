Il Settore Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza della Regione Emilia – Romagna, con provvedimenti assunti nella giornata di ieri, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre negli ATC PC04, PC08 e PC11 a partire da lunedì 23 novembre.

Il provvedimento è stato adottato “a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi ATC, per evitare un depauperamento eccessivo delle popolazioni”. Infatti – viene spiegato -, in base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati, è emerso come in alcuni casi i carnieri fossero già vicini ai quantitativi programmati o particolarmente al di sotto, mentre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto, lasciando stimare un calo delle popolazioni di gran lunga superiore alle attese. Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.