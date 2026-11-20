Chiusura anticipata della caccia alla lepre negli ATC PC04, PC08 e PC11
Le nuove disposizioni dal 23 novembre
Il Settore Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza della Regione Emilia – Romagna, con provvedimenti assunti nella giornata di ieri, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre negli ATC PC04, PC08 e PC11 a partire da lunedì 23 novembre.
Il provvedimento è stato adottato “a seguito del monitoraggio del prelievo che viene eseguito dagli stessi ATC, per evitare un depauperamento eccessivo delle popolazioni”. Infatti – viene spiegato -, in base ai rendiconti forniti dai cacciatori relativamente ai capi prelevati, è emerso come in alcuni casi i carnieri fossero già vicini ai quantitativi programmati o particolarmente al di sotto, mentre i censimenti di lepre, effettuati dai tecnici preposti, hanno evidenziato una riduzione delle presenze notevolmente superiore a quanto previsto, lasciando stimare un calo delle popolazioni di gran lunga superiore alle attese. Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.
I comuni interessati dalla chiusura della caccia alla lepre, sono: per ATC PC04, Castelvetro Piacentino e Villanova sull’Arda; per ATC PC 08, Ziano Piacentino, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone; per Atc PC11, Ferriere. Si ricorda che la caccia alla lepre è già chiusa negli ATC PC 01, PC02, PC03 e PC06.