Un ospite speciale in occasione del Centenario del Rotary Club Piacenza celebrato il 23 novembre al Grande Albergo Roma: Roberto Amadio , il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada. Amodio ha incontrato la stampa prima del momento conviviale scambiando qualche battuta sul bilancio della stagione sportiva che si è chiusa. “E’ stata una stagione lunghissima e nel complesso positiva per il nostro ciclismo. E’ andata abbastanza bene per la strada e i professionisti elite, abbiamo fatto un ottimo Mondiale, con il nono posto di Ciccone che forse sta un po’ stretto per come si è sviluppata la corsa, poi il secondo e il terzo posto ai campionati Europei hanno confermato la grande condizione sia dello stesso Ciccone, battuto per tre millimetri da Evanepoel, che di Scaroni”.

“Molto bene anche i giovani: Piganzoli, vincitore del giro del Lussemburgo e gregario di Vingegaard al Giro d’Italia, si è confermato ad altissimi livelli e adesso abbiamo Lorenzo Finn che passa nella categoria maggiore del World Tour ed è un ragazzo molto interessante; bisogna avere la pazienza di aspettare che cresca insieme alla sua squadra, ma ha tutte le qualità per diventare un ottimo corridore”. “Sottolineerei poi la vittoria di Milan nella tappa di Roma del Giro e l’ottima stagione insieme a Ganna. Il prossimo anno ci aspetta un Mondiale veramente duro e impegnativo a Sallanches, dove Bernard Hinahult vinse su Baronchelli, con 5.700 metri di dislivello, e un Europeo per velocisti: ho già parlato con Milan, Magagnotti e Ganna perché possano arrivare al meglio della condizione”.