Cinema d’argento, in programma “Cena di classe” di Francesco Mandelli
Nuovo appuntamento mercoledì 25 novembre alle 15, alla Multisala Politeama, con “Cinema d’argento”, la rassegna di film dedicata alla terza età promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. In cartellone questa settimana, con ingresso gratuito, “Cena di classe” (Italia, 2026) diretto da Francesco Mandelli, con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Giovanni Esposito, Roberto Lipari e Nicola Nocella. Una rimpatriata tra ex compagni di liceo, a diciassette anni dalla maturità, diventa l’occasione per fare i conti con il tempo trascorso, le strade imboccate e i sogni lasciati in sospeso.
In “Cena di classe”, Francesco Mandelli intreccia comicità, nostalgia e malinconia: il ritrovo, nato in occasione del funerale di un amico, si trasforma in una notte imprevedibile, tra ricordi, segreti e confessioni. I protagonisti si ritrovano così a confrontarsi con ciò che immaginavano di diventare e con quello che la vita ha riservato loro. Una commedia corale e agrodolce che, dietro le situazioni esilaranti, invita a riflettere sul valore dell’amicizia, sui cambiamenti e sul rapporto con il proprio passato. Perché, anche quando gli anni passano, ritrovarsi può riaprire ricordi e legami che credevamo lontani.