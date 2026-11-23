In “Cena di classe”, Francesco Mandelli intreccia comicità, nostalgia e malinconia: il ritrovo, nato in occasione del funerale di un amico, si trasforma in una notte imprevedibile, tra ricordi, segreti e confessioni. I protagonisti si ritrovano così a confrontarsi con ciò che immaginavano di diventare e con quello che la vita ha riservato loro. Una commedia corale e agrodolce che, dietro le situazioni esilaranti, invita a riflettere sul valore dell’amicizia, sui cambiamenti e sul rapporto con il proprio passato. Perché, anche quando gli anni passano, ritrovarsi può riaprire ricordi e legami che credevamo lontani.