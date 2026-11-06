Cioccolandia, festa di San Martino, arte e musica: cosa fare nel week end

A Castel San Giovanni torna l'appuntamento con Cioccolandia

Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nel piacentino, tra golosità, spettacoli, appuntamenti culturali e intrattenimento. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .

MUSICA – Venerdì al Teatro Verdi di Castel San Giovanni edizione 2026 del Memorial Daniele Tosca, evento benefico promosso dalla LILT di Piacenza, con il concerto della Creme Carmel Band. Alla Famiglia Piasinteina lo spettacolo musicale “A modo nostro ” (I nostri amici cantautori), un tributo acustico e appassionato ai giganti della canzone d’autore. Sabato concerto benefico in San Savino, organizzato da Fondazione La Ricerca in memoria del suo fondatore don Giorgio Bosini, il Milestone Live Club ospita Giovanni Guidi in piano solo con “Angeli e demoni”, mentre al Politeama arriva Soul Legacy, spettacolo dedicato alle leggende del Soul e dell’R&B. Per la Rassegna Polifonica Farnesiana, domenica nella chiesa di San Giovanni in Canale il concerto “Magico Canto”, che riunirà le Voci Bianche e le Voci Giovanili del Farnesiano e i Piccoli Cantori di Torino. Sesto appuntamento per la Settimana Organistica Internazionale, che ospita nella Basilica di San Savino Quentin Guerillot.

SPETTACOLI – A conclusione della Stagione d’Opera, venerdì 6 e domenica 8 novembre arriva per la prima volta al Teatro Municipale di Piacenza “L’Olandese volante” di Richard Wagner, che verrà proposto in un nuovo allestimento coprodotto da Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Comunale di Modena. Sabato al Teatro Verdi di Fiorenzuola in scena Tullio Solenghi e Corrado Bologna in “Don Chisciotte ”; al Teatro Duse la storia di “Lorenzo Respighi: l’astronomo di Cortemaggiore “, il palcoscenico del Teatro Trieste 34 di Piacenza ospita invece lo spettacolo “Benvenuti a Radicofani ”, con in scena Marinella Melegari e Silvia Pallotti. Per la rassegna “A teatro con mamma e papà”, va in scena domenica ai Filodrammatici “Pierino e il lupo “, celebre opera di Sergej Prokof’ev raccontata da Teatro Gioco Vita