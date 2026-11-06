Cioccolandia, festa di San Martino, arte e musica: cosa fare nel week end
Gli appuntamenti del fine settimana in città e provincia
Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nel piacentino, tra golosità, spettacoli, appuntamenti culturali e intrattenimento. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .
MUSICA – Venerdì al Teatro Verdi di Castel San Giovanni edizione 2026 del Memorial Daniele Tosca, evento benefico promosso dalla LILT di Piacenza, con il concerto della Creme Carmel Band. Alla Famiglia Piasinteina lo spettacolo musicale “A modo nostro ” (I nostri amici cantautori), un tributo acustico e appassionato ai giganti della canzone d’autore. Sabato concerto benefico in San Savino, organizzato da Fondazione La Ricerca in memoria del suo fondatore don Giorgio Bosini, il Milestone Live Club ospita Giovanni Guidi in piano solo con “Angeli e demoni”, mentre al Politeama arriva Soul Legacy, spettacolo dedicato alle leggende del Soul e dell’R&B. Per la Rassegna Polifonica Farnesiana, domenica nella chiesa di San Giovanni in Canale il concerto “Magico Canto”, che riunirà le Voci Bianche e le Voci Giovanili del Farnesiano e i Piccoli Cantori di Torino. Sesto appuntamento per la Settimana Organistica Internazionale, che ospita nella Basilica di San Savino Quentin Guerillot.
ARTE E CULTURA – Inaugura venerdì agli Amici dell’Arte la grande antologica dedicata a Giandante X, che svela l’avventura artistica e umana di un anticipatore delle correnti e dei movimenti artistici del suo tempo restituendone anche il suo pensiero filosofico attraverso la produzione letteraria e poetica. Il Circolo dell’Unione – dove sarà anche possibile visitare la mostra “Il battito delle ali”, dedicata alla storia, agli uomini e alle passioni dell’Aeronautica Militare – ospita Gilda Bojardi, direttore di INTERNI, che parlerà di “FuoriSalone Milano & Big Italy New York”. Nuovo appuntamento in Fondazione con i “Venerdì della Scienza “: interverrà il professor Andrea Malchiodi, in un incontro dal titolo “Oltre il foglio di carta: viaggio nella geometria di Gauss e Riemann”. Sabato primo appuntamento per le nuove attività di Piacenza Hypogea, che propone un percorso dedicato ai rifugi antiaerei e alle tracce della Seconda Guerra Mondiale; a Palazzo Farnese il tradizionale convegno annuale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, dedicato ai 90 anni del Museo del Risorgimento di Piacenza; in Fondazione la presentazione di “Addii dalla dominanza del bianco”, volume di poesia di Edoardo Callegari; sempre sabato prende il via San Giorgio la nuova edizione di “Scrittrici in Castello” con un incontro dal titolo “Il cibo tra arte e letteratura “, a cura di Cinzia Cassinari e Valeria Depalmi. Domenica alla Galleria Alberoni una visita guidata speciale intitolata “Il mondo tra le mani “, che svelerà i più preziosi antichi atlanti, le più interessanti mappe e le più suggestive opere cartografiche dal XV al XVII secolo, custodite nel fondo librario alberoniano. A Piacenza anche l’iniziativa per famiglie dal titolo “Il mantello dei doni ”, con una visita alla Cattedrale e un laboratorio creativo. A Fiorenzuola inaugura domenica “Visioni Fotografiche “, nuova mostra del Club Cinefotografico con le opere di Stefano Morbelli, Franco Nazzani e Giorgio Villa.
SPETTACOLI – A conclusione della Stagione d’Opera, venerdì 6 e domenica 8 novembre arriva per la prima volta al Teatro Municipale di Piacenza “L’Olandese volante” di Richard Wagner, che verrà proposto in un nuovo allestimento coprodotto da Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Comunale di Modena. Sabato al Teatro Verdi di Fiorenzuola in scena Tullio Solenghi e Corrado Bologna in “Don Chisciotte ”; al Teatro Duse la storia di “Lorenzo Respighi: l’astronomo di Cortemaggiore “, il palcoscenico del Teatro Trieste 34 di Piacenza ospita invece lo spettacolo “Benvenuti a Radicofani ”, con in scena Marinella Melegari e Silvia Pallotti. Per la rassegna “A teatro con mamma e papà”, va in scena domenica ai Filodrammatici “Pierino e il lupo “, celebre opera di Sergej Prokof’ev raccontata da Teatro Gioco Vita
EVENTI – L’evento più dolce dell’anno torna a Castel San Giovanni, sabato 7 e domenica 8 novembre, con la 22esima edizione di Cioccolandia . Nel week end si rinnova anche l’appuntamento con il “San Martino di Monticelli”, giunto alla 28esima edizione. A Ponte dell’Olio “I Sapori del Borgo” e festa con 4Naci Vol.1 , a Bacedasco Basso il primo dei due fine settimana con November Wine , Castagnata a Casaliggio, Festa del Ringraziamento a Ziano. Venerdì a Roveleto di Cadeo ospite l’enologo e viticoltore Mattia Vezzola per “Vino e oltre ”; sabato open day alla Casa della comunità di Podenzano, con un programma di incontri, attività di prevenzione, consulenze e occasioni di confronto diretto con i professionisti; per gli appassionati di motori appuntamento sabato a Bobbio per il Circuito della Valli Piacentine. Per chi resta in citta, domenica animazione in centro storico per l’Estate di San Martino, in Piazza Duomo torna Manufatto, l’evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo. Sempre domenica, al Collegio Alberoni, torneo di burraco solidale organizzato dalla Croce Rossa Italiana
MARCE E CAMMINATE – Domenica a Fiorenzuola la marcia “I colori d’autunno – Memorial Andrea Schiavi”.