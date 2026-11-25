Cip Emilia Romagna, il nuotatore piacentino Savchenko medaglia d’argento del Coni
La medaglia d’argento è stata anche da Arseny Savchenko di Piacenza nella staffetta 4X100 stile libero maschile dei campionati europei FSSI, il 27 la premiazione
Venerdì 27 novembre alle 18, presso il salone Florio Mattei nel palazzo delle Federazioni a Bologna, è in programma la cerimonia di Premiazione 2025 del CIP Emilia-Romagna. Sarà la presidente del CIP regionale Melissa Milani a fare gli onori di casa aprendo la serata, lasciando poi la parola al consigliere regionale Francesco Critelli, all’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, e al direttore del Centro protesi di Vigorso Matteo Tripodina. Presenti in sala anche diversi presidenti federali e amministratori dei comuni di appartenenza degli atleti, che presenzieranno alle premiazioni.
Per le società riceverà la stella d’argento al merito sportivo GiocoParma ASD e la stella di bronzo Format Ferrara. Per quanto riguarda gli atleti, invece, medaglia d’oro al valore atletico per Marco Malfasi di Forlimpopoli e Giovanni Morrone di Serramazzoni, secondi classificati con la nazionale ai Deaflympics di pallavolo. La medaglia d’argento andrà, invece, alle atlete che hanno fatto parte della nazionale azzurra che ha vinto i campionati europei di sitting volley. Tra le azzurre anche le nostre Anna Ceccon di Parma, Sara Desini di Savignano sul Panaro, Roberta Pedrelli di Forlì e Asia Sarzi Amadè di Collecchio. La medaglia d’argento l’hanno conquistata anche Arseny Savchenko di Piacenza nella staffetta 4X100 stile libero maschile dei campionati europei FSSI e Carlotta Ragazzini di Faenza prima ai campionati europei nel doppio femminile WD5 di tennistavolo. Riceveranno la medaglia di bronzo Simone Peloni di Forlì settimo nel calcio a 11 ai Deaflympics, Giulia Bassini di Ferrara quinta nel tennis ai Deaflympics, quindi i componenti della squadra azzurra di futsal giunta terza ai campionati mondiali: Italo Aldo Lucchese da Ravenna, Mario Passarelli di Bologna e Nicholas Cosenza di Carpi. Da ultimo riceverà la palma di bronzo il tecnico FISDIR Nicoletta Carnevale di Ferrara.
“Il nostro movimento – ha detto Melissa Milani – continua a crescere e portare molti ragazzi a vivere momenti di alto livello agonistico oltre che ad avere nello sport una attività fondamentale per la loro vita. Ogni anno si consolidano le relazioni con le istituzioni come università, ASL, regione, comuni e federazioni per dare a tutti, dai più giovani fino alle persone più avanti con gli anni, che abbiano qualsiasi tipo di disabilità, l’opportunità di praticare una attività sportiva. Mentre dal punto di vista agonistico continuiamo la battaglia per uniformare il mondo paralimpico a quello olimpico, un impegno per il quale serve tempo per cambiare in molti la mentalità culturale”.