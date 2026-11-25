Venerdì 27 novembre alle 18, presso il salone Florio Mattei nel palazzo delle Federazioni a Bologna, è in programma la cerimonia di Premiazione 2025 del CIP Emilia-Romagna. Sarà la presidente del CIP regionale Melissa Milani a fare gli onori di casa aprendo la serata, lasciando poi la parola al consigliere regionale Francesco Critelli, all’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, e al direttore del Centro protesi di Vigorso Matteo Tripodina. Presenti in sala anche diversi presidenti federali e amministratori dei comuni di appartenenza degli atleti, che presenzieranno alle premiazioni.

Per le società riceverà la stella d’argento al merito sportivo GiocoParma ASD e la stella di bronzo Format Ferrara. Per quanto riguarda gli atleti, invece, medaglia d’oro al valore atletico per Marco Malfasi di Forlimpopoli e Giovanni Morrone di Serramazzoni, secondi classificati con la nazionale ai Deaflympics di pallavolo. La medaglia d’argento andrà, invece, alle atlete che hanno fatto parte della nazionale azzurra che ha vinto i campionati europei di sitting volley. Tra le azzurre anche le nostre Anna Ceccon di Parma, Sara Desini di Savignano sul Panaro, Roberta Pedrelli di Forlì e Asia Sarzi Amadè di Collecchio. La medaglia d’argento l’hanno conquistata anche Arseny Savchenko di Piacenza nella staffetta 4X100 stile libero maschile dei campionati europei FSSI e Carlotta Ragazzini di Faenza prima ai campionati europei nel doppio femminile WD5 di tennistavolo. Riceveranno la medaglia di bronzo Simone Peloni di Forlì settimo nel calcio a 11 ai Deaflympics, Giulia Bassini di Ferrara quinta nel tennis ai Deaflympics, quindi i componenti della squadra azzurra di futsal giunta terza ai campionati mondiali: Italo Aldo Lucchese da Ravenna, Mario Passarelli di Bologna e Nicholas Cosenza di Carpi. Da ultimo riceverà la palma di bronzo il tecnico FISDIR Nicoletta Carnevale di Ferrara.