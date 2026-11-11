Cisl Scuola da Piacenza a Roma contro i tagli della manovra di Bilancio “Irricevibili”

Al centro della contestazione c’è l’ipotesi di una riduzione di circa 7.000 posti tra personale docente e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo). Una misura giudicata “inaccettabile” dai sindacati, specialmente perché va ad sommarsi ai tagli già programmati a livello nazionale per far fronte alla contrazione demografica. «Si tratta di tagli assolutamente irricevibili perché prevedono una diminuzione drastica del personale – spiega direttamente da Roma Paola Votto -. Per quanto concerne i collaboratori scolastici, questo impoverimento comporterebbe addirittura la chiusura delle scuole e dei piccoli plessi, in particolare nelle zone di montagna che hanno pochi alunni e che già oggi contano su organici ridotti all’osso». La preoccupazione del sindacato locale riguarda non solo la tenuta organizzativa e la sicurezza all’interno degli istituti, ma l’impatto complessivo sul diritto allo studi: «Un calo drastico dell’offerta formativa farebbe sì che la scuola non possa più svolgere il suo ruolo fondamentale di motore della mobilità sociale», prosegue Votto -. Il calo demografico non può diventare una giustificazione per definanziare il sistema istruzione. Al contrario, servono investimenti mirati per incrementare il tempo scuola, ridurre il numero di alunni per classe e personalizzare la didattica, anche per dare continuità ai progetti avviati con le risorse del PNRR».