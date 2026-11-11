Cisl Scuola da Piacenza a Roma contro i tagli della manovra di Bilancio “Irricevibili”
Al centro della contestazione c’è l’ipotesi di una riduzione di circa 7.000 posti tra personale docente e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo), misura giudicata “inaccettabile” dai sindacati
La scuola italiana torna a far sentire la propria voce contro i previsti tagli agli organici inseriti nella manovra finanziaria per il 2027. Nella giornata odierna, Roma ospita la mobilitazione unitaria promossa da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF. Tra i rappresentanti territoriali presenti nella capitale c’è Paola Votto, segretario generale della CISL Scuola Parma Piacenza, in prima linea nella protesta che nel pomeriggio prevede un sit-in in piazza Vidoni, nei pressi del Ministero della Funzione Pubblica.
Al centro della contestazione c’è l’ipotesi di una riduzione di circa 7.000 posti tra personale docente e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo). Una misura giudicata “inaccettabile” dai sindacati, specialmente perché va ad sommarsi ai tagli già programmati a livello nazionale per far fronte alla contrazione demografica. «Si tratta di tagli assolutamente irricevibili perché prevedono una diminuzione drastica del personale – spiega direttamente da Roma Paola Votto -. Per quanto concerne i collaboratori scolastici, questo impoverimento comporterebbe addirittura la chiusura delle scuole e dei piccoli plessi, in particolare nelle zone di montagna che hanno pochi alunni e che già oggi contano su organici ridotti all’osso». La preoccupazione del sindacato locale riguarda non solo la tenuta organizzativa e la sicurezza all’interno degli istituti, ma l’impatto complessivo sul diritto allo studi: «Un calo drastico dell’offerta formativa farebbe sì che la scuola non possa più svolgere il suo ruolo fondamentale di motore della mobilità sociale», prosegue Votto -. Il calo demografico non può diventare una giustificazione per definanziare il sistema istruzione. Al contrario, servono investimenti mirati per incrementare il tempo scuola, ridurre il numero di alunni per classe e personalizzare la didattica, anche per dare continuità ai progetti avviati con le risorse del PNRR».
La giornata romana si è aperta in mattinata con una conferenza stampa congiunta all’Hotel Nazionale di piazza Monte Citorio, durante la quale i vertici nazionali dei quattro sindacati – Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico – hanno ribadito l’insostenibilità della manovra. La mobilitazione non si esaurirà con il presidio odierno: per la mattinata di lunedì 16 novembre è già stata proclamata un’assemblea nazionale in orario di servizio, trasmessa in streaming in tutte le scuole d’Italia. Dalle organizzazioni sindacali giunge un messaggio chiaro verso le forze politiche e il Governo: “senza risposte concrete e la cancellazione dei tagli agli organici, la protesta è destinata ad proseguire ad oltranza”.