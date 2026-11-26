L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i partecipanti, oltre 100 in presenza e ulteriori 100 collegate da remoto (tutti dipendenti dell’azienda), sui temi della violenza di genere e dei reati informatici che colpiscono sempre più frequentemente le donne, offrendo un approfondimento concreto sugli strumenti di prevenzione, tutela e contrasto previsti dall’ordinamento giuridico.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva, in qualità di relatori, del personale della Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piacenza. Grazie alla loro esperienza sul campo e al ruolo quotidiano svolto nella prevenzione e nel contrasto a questi fenomeni, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno condiviso competenze tecniche, casi pratici e indicazioni operative utili a riconoscere e affrontare sia le condotte riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”, sia le insidie del cybercrime declinato al femminile, favorendo un momento di confronto diretto e di grande rilevanza formativa per tutti i presenti.