Una storia lunga oltre 50 anni, costruita insieme alla città e ai suoi abitanti, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. COIN Piacenza , dalla storica sede di Corso Vittorio Emanuele, si è trasferito in Via XX Settembre 67 . Nel pomeriggio del 25 novembre il taglio del nastro ufficiale: la volontà è quella di “proseguire una storia iniziata oltre mezzo secolo fa, mantenendo vivo il legame con Piacenza e con la sua comunità e continuando a offrire un’esperienza di shopping sempre più attuale e in linea con le esigenze della clientela”.

“La nuova location – si legge in una nota ufficiale – si presenta con un mix ancora più ricco e articolato, che affianca alla proposta distintiva di COIN nuove opportunità di shopping. Tra le novità, Mango, il brand internazionale di moda che arricchisce l’offerta fashion del department store con le sue collezioni. Si conferma inoltre la presenza di Nespresso che continua ad accompagnare l’esperienza dei clienti con il suo mondo dedicato al caffè. Con uno sguardo sempre rivolto alle nuove tendenze, COIN così propone un’esperienza di acquisto che spazia dalla profumeria all’abbigliamento per tutta la famiglia, passando per gli accessori e il mondo della casa con Coincasa, il brand che dal 1962 interpreta il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione, presente con 73 store in Italia e all’estero. Con il nuovo store in Via XX Settembre 67, COIN conferma il proprio legame con Piacenza e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, pronto a scrivere insieme alla città e ai suoi clienti un nuovo capitolo”.