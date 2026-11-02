“Col Comune unico 480 euro in più per abitante” Verso il referendum in Alta Val Trebbia

Nuovo passo in avanti per il processo di fusione tra i comuni della provincia di Piacenza di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba: c’è una data per il referendum confermativo (senza quorum) degli abitanti che attende soltanto l’ultimo ok della Regione Emilia Romagna, il 7 marzo prossimo. Dopo l’approvazione del progetto da parte dei tre consigli comunali avvenuta nel luglio scorso, tra venerdì 30 ottobre e sabato 31 si sono tenuti gli incontri pubblici in tutti e tre centri nei quali la società di consulenza Poleis ha illustrato gli esiti dello studio di fattibilità della fusione (scarica qui) in Alta Val Trebbia davanti a tanti cittadini. Presenti anche alcuni residenti sul territorio di Ottone, che in un primo tempo era stato coinvolto nel percorso di integrazione amministrativa, ma successivamente si è tirato fuori.

Dal report presentato emergono elementi importanti, anche sotto il profilo economico: in particolare, nell’ipotesi di fusione tra Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, il nuovo Comune unitario beneficerebbe di incentivi statali pari a 293mila euro all’anno per 17 anni (senza vincolo di destinazione), inoltre la Regione Emilia-Romagna sosterrebbe i primi 10 anni di vita del nuovo Comune attraverso l’erogazione di un contributo annuale di circa 78mila euro; quindi complessivamente, il nuovo Comune godrebbe di trasferimenti aggiuntivi pari a 5,8 milioni di euro nell’arco di 17 anni, che corrispondono a 480 euro per abitante in più ogni anno.

Lo studio individua anche alcuni dei progetti prioritari per le tre amministrazioni coinvolte che potrebbero essere finanziati con le risorse aggiuntive: la messa in sicurezza strada Zerba-Lesima, il rifacimento della rete idrica civica (fuori dal dominio Iren), la regimentazione delle acque meteoriche nella frazione Cerreto, intervento di manutenzione straordinaria dell’area Pineta di Zerba, l’attività amministrativa comunale a domicilio, Grest e compiti delle vacanze per i più piccoli, il “maggiordomo di comunità” per gli anziani, la distribuzione dei pasti a pranzo a domicilio, la creazione sul territorio di una struttura residenziale per anziani, un taxi gratuito per il fiume Trebbia, lo sviluppo del servizio di taxi sociale.

Lo studio di Poleis mette in evidenza alcuni fattori di debolezza dei tre territori accomunati da spopolamento, rarefazione della presenza umana, difficoltà di accessibilità e progressivo abbandono delle attività rurali. Negli ultimi vent’anni la traiettoria demografica decrescente è proseguita ininterrottamente in tutti e tre i centri dell’Alta Val Trebbia: i dati Istat evidenziano un calo dei residenti nei tre Comuni del 37%, a fronte del +6% a livello provinciale. Altro dato di rilievo è l’anzianità dei residenti: nei tre Comuni la quota di popolazione con almeno 65 anni ammonta al 42%, a fronte del 25% nel complesso della provincia.

Dai dati del Ministero dell’Economia emerge inoltre una capacità reddituale relativamente contenuta: il divario rispetto alla media provinciale risulta essere di circa 4.000 euro a Cerignale, di 4.500 euro a Corte Brugnatella e di oltre 7.700 euro a Zerba. Tutti i Comuni denotano inoltre tassi di occupazione inferiori al valore medio provinciale (52,6%); a Zerba e a Corte Brugnatella tale indice supera il 40%, mentre a Cerignale si attesta al 32%. Diversamente, il fenomeno della disoccupazione risulta marginale.

Dove ci sono state le fusioni in regione: allo stato attuale, sono 13 i comuni derivati da fusione (pari a 20 Comuni in meno)

Sempre dallo studio si evince che la gestione finanziaria dei comuni è nella norma: tuttavia, la parte prevalente delle risorse viene destinata alla spese generali dell’ente, che includono la gestione economica e patrimoniale, l’ufficio tecnico, l’ufficio tributi, l’anagrafe, la segreteria e il funzionamento degli organi istituzionali. L’incidenza di tali costi sulla spesa corrente oscilla dal 43% di Corte Brugnatella al 69% di Zerba, a fronte di un dato medio dei Comuni della provincia di Piacenza pari al 26%. I tre comuni sono caratterizzati da dotazioni di personale molto snelle, con un numero di dipendenti limitato: nei tre enti lavorano complessivamente 10 dipendenti, corrispondenti a 9,5 unità di lavoro a tempo pieno. La fusione è un’opportunità che consentirebbe di superare le attuali criticità connesse a settori comunali in cui è in servizio un unico dipendente, garantendo ai cittadini una maggiore continuità ed efficienza del servizio (in caso di assenza, ferie, ecc..).

La sede del nuovo Comune fuso è individuata a Corte Brugnatella, il Comune con più abitanti e con il maggior numero di dipendenti comunali. Si prevede tuttavia il mantenimento delle sedi di Cerignale e Zerba come sportelli di front office per il ricevimento del pubblico. Le sedute del Consiglio Comunale potranno svolgersi a rotazione anche a Cerignale e a Zerba. Il processo di fusione – viene evidenziato nello studio – genererebbe un sensibile ridimensionamento del numero di amministratori comunali. Attualmente, il numero complessivo di amministratori è pari a 33 (essendo gli assessori anche consiglieri comunali) mentre il Comune che nascerebbe dalla fusione disporrebbe di 11 amministratori comunali, cioè 22 in meno rispetto all’assetto odierno.