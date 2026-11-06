Colori e ritmo del Senegal lungo il Corso: una delegazione accompagna la guida spirituale Diallo

Una cinquantina di cittadini senegalesi hanno accompagnato, lungo le vie del centro di Piacenza, la guida spirituale Sokhna Aïda Diallo, scandendo il suo passaggio con cori e bandiere. Un momento insolito, per il pomeriggio piacentino, che non ha mancato di attirare curiosità tra i passanti e in chi si è affacciato alla finestra. Tanti erano vestiti con i tradizionali abiti dai colori vivaci, accompagnati da ragazzi e bambini.

Il piccolo corteo ha seguito Diallo – in macchina – lungo il Corso e viale Risorgimento, in direzione piazzale Milano, rallentando il traffico. Poco prima, la delegazione, che vedeva la presenza anche di Sophie Diatta Ndiaye, console generale aggiunto del Senegal a Milano, ha incontrato la sindaca Katia Tarasconi in Municipio.