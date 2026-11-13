Coltivare la sicurezza: convegno promosso da Anga Piacenza

il convegno si terrà il 24 novembre al palazzo dell’Agricoltura
Martedì 24 novembre alle ore 16, a Piacenza, nella Sala Bertonazzi di Palazzo dell’Agricoltura (ascensore 2, quarto piano), si svolgerà il convegno «Coltivare la sicurezza – La sicurezza e i controlli nelle aziende agricole», organizzato da Anga, i Giovani di Confagricoltura Piacenza. L’incontro è gratuito ed è rivolto a tutti gli associati di Confagricoltura Piacenza.
Intervengono: Filippo Losi – Presidente Giovani di Confagricoltura Anga di Piacenza, Umberto Gorra – Presidente di Confagricoltura Piacenza, Giuseppe Sergi e Francesca Sormani – Direttore e Tecnico U. O. Prevenzione, Sicurezza ambienti di lavoro AUSL PC, Capitano Laura Crimaldi e Maresciallo Capo Gianluca Mancinelli – Carabinieri Forestale di Piacenza, Luigi Nuvoletto – Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza, Ruggero Colla – Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza. Question Time: modera Elena Gherardi – Vicedirettore di Confagricoltura Piacenza.