Coltivare la sicurezza: convegno promosso da Anga Piacenza

Martedì 24 novembre alle ore 16, a Piacenza, nella Sala Bertonazzi di Palazzo dell’Agricoltura (ascensore 2, quarto piano), si svolgerà il convegno «Coltivare la sicurezza – La sicurezza e i controlli nelle aziende agricole», organizzato da Anga, i Giovani di Confagricoltura Piacenza. L’incontro è gratuito ed è rivolto a tutti gli associati di Confagricoltura Piacenza.