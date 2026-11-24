Come si sopravvive al dolore di chi abbiamo di fronte? Come non farsi travolgere quando sembra occupare tutto lo spazio disponibile? “Esiste un confine sottile in cui la professione diventa missione e i progetti personali di vita cedono spazio alla compassione”. E’ in questi termini che Marina Piccone, pubblicista con laurea in psicologia, ha intervistato e raccolto in un libro medici, missionari, psicoterapeuti, caregiver e volontari che hanno vissuto esperienze di dedizione e prossimità. Il libro, “Il dolore degli altri – Oltre la sindrome del cuore infranto” (San Paolo edizioni) sarà presentato lunedì 30 novembre in Fondazione La Ricerca (Stradone Farnese, 96 – Salone al primo piano). Con l’autrice interverrà anche una degli undici testimoni protagonisti del libro, la religiosa saveriana Teresina Caffi, missionaria di Maria in Africa, che parlerà in particolare della sua esperienza nella Repubblica democratica del Congo.

Esperienza nelle esperienze (di chi conosce sulla propria pelle il costo emotivo e fisico della cura, perché ha toccato con mano le ferite del mondo sino, a volte, a farsi spezzare il cuore…ma senza mai soccombere), sarà interessante ascoltare anche quella dell’autrice Piccone, capire perché a un certo punto ha sentito il bisogno-dovere di incontrare in diverse parti d’Italia persone che di fronte al dolore degli altri hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte: “Le testimonianze raccolte mostrano quanto il confine tra chi cura e chi è curato sia fragile, e come l’esposizione continua al dolore dell’altro possa lasciare tracce profonde, spesso ignorate dal discorso pubblico e dalle istituzioni”. La geografia del dolore che si traccia in queste pagine restituisce dignità a un’esperienza fondamentale eppure marginalizzata, come ben sanno tutte quelle persone (e anche nel nostro territorio ce ne sono tante) che nel silenzio e nell’intimità delle proprie case si prendono cura di un familiare non autosufficiente, persone a cui Fondazione La Ricerca dedica sostegno anche attraverso percorso di auto-mutuo-aiuto.