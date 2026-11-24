Come trovare nuovi clienti con Linkedin: workshop in Banca di Piacenza
L’appuntamento è per giovedì 26 novembre, alle 17, al PalabancaEventi
“Le azioni promozionali di successo su Linkedin per trovare nuovi clienti”: questo il tema scelto dalla Banca di Piacenza che organizza un workshop con il patrocinio della Camera di Commercio dell’Emilia e di Cepi (Consorzio degli esportatori piacentini). L’appuntamento è per giovedì 26 novembre, alle 17, al PalabancaEventi di via Mazzini.
Dopo i saluti introduttivi del vicedirettore generale area crediti della Banca, Lodovico Mazzoni, affronterà il tema Silvia Testa, consulente marketing e Linkedin specialist. Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17). Sono disponibili gli ultimi posti nelle sale videocollegate.