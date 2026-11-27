Riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel pomeriggio del 27 novembre. Dopo l’aggressione a un commerciante, l’obiettivo definito davanti al prefetto Patrizia Palmisani è la firma di un protocollo con le associazioni di categoria per incentivare – grazie ad alcuni meccanismi premiali – i gestori di locali che “implementino sistemi di videosorveglianza, migliorino l’impianto di illuminazione e vigilano sulla corretta condotta degli avventori, individuando un referente per la sicurezza dell’esercizio pubblico”.

“Si è svolta nel pomeriggio del 27 novembre presso il Palazzo del Governo una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, – afferma la nota del palazzo del Governo – presieduta dal Prefetto Patrizia Palmisani, convocata a seguito della grave aggressione subita da un esercente del territorio lo scorso 21 novembre. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e i massimi rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio Piacenza e Confesercenti Piacenza. Nel corso della riunione è stata condotta un’approfondita analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree cittadine interessate dalla cosiddetta movida, con particolare riguardo alla tutela degli operatori commerciali e alla vivibilità degli spazi urbani. Nel ribadire la massima attenzione e la ferma risposta delle istituzioni e delle forze di polizia rispetto all’episodio del 21 novembre, il Prefetto Palmisani ha disposto l’intensificazione dei servizi coordinati di vigilanza e controllo del territorio anche in considerazione dell’approssimarsi delle prossime festività natalizie e di fine anno”.

“Inoltre, nell’ambito del Comitato è stata condivisa la necessità di affiancare all’attività di controllo e prevenzione già in atto – continua la nota – nuovi strumenti di collaborazione attiva già peraltro in via di definizione. A tal fine, è stata concordata la prossima sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa inerente forme di collaborazione per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.” in conformità alle linee Guida di riferimento, adottate con Decreto del Ministro dell’interno del 21 gennaio 2025, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, città e autonomie locali”. “L’intesa mira a sviluppare un modello strutturato di sicurezza integrata e partecipata, – viene spiegato – valorizzando il ruolo degli stessi esercenti quali “sentinelle” sul territorio. Attraverso l’adesione al protocollo, i gestori dei locali potranno contribuire attivamente alla prevenzione dei fenomeni di degrado e illegalità, favorendo una segnalazione tempestiva alle forze dell’ordine e l’adozione di misure condivise a tutela sia dei clienti sia della sicurezza degli operatori stessi”.

“Più nello specifico i singoli esercenti saranno incentivati, grazie ad alcuni meccanismi premiali, ad implementare i sistemi di videosorveglianza, a migliorare l’impianto di illuminazione, nonché a vigilare sulla corretta condotta degli avventori del locale e ad individuare un referente per la sicurezza del locale, quale interlocutore privilegiato per le istituzioni. Il testo del protocollo sarà definito nei prossimi giorni dal tavolo tecnico avviato tra Prefettura, forze dell’ordine, Amministrazione comunale e associazioni di categoria, in vista della rapida formalizzazione dell’accordo”.