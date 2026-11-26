La polizia ha arrestato un giovane accusato di aver aggredito violentemente un commerciante – ricoverato in ospedale con una prognosi di 60 giorni – nei pressi di Piazza Cavalli, nel pieno centro storico di Piacenza. Si tratta di un ventenne italiano, fermato nel pomeriggio di giovedì 26 novembre dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza, che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni gravi.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 21 novembre. In quella circostanza – riferisce la Questura – le volanti, prontamente intervenute, erano riuscite a risalire alle generalità dell’autore dell’aggressione, nei confronti del quale il Questore aveva emesso la misura di prevenzione del D.A.C.UR con divieto d’accesso per tre anni dai locali pubblici del centro storico. Nel pomeriggio odierno è stato rintracciato in città dalla Squadra Mobile e condotto al carcere delle Novate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.