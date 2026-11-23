“Non possiamo accettare che chi lavora rischi la propria incolumità per una consumazione non pagata o per essersi trovato davanti a una persona violenta. Chiediamo con forza un presidio stabile delle forze dell’ordine in piazza Cavalli, una presenza visibile e continuativa che rappresenti un riferimento per tutti”. E’ la ferma richiesta di Gianluca Brugnoli, presidente dell’associazione Vita in Centro, e rappresentante di Confcommercio Piacenza, rispetto all’aggressione avvenuta sabato 21 novembre, ai danni del titolare del Panino Gourmet, Massimo Bassi, picchiato in piazza Cavalli dopo aver seguito un cliente che si era allontanato dal locale senza pagare il conto.

Una richiesta condivisa dal presidente di Confcommercio Piacenza, Raffaele Chiappa, che richiama la necessità di un intervento coordinato delle istituzioni. “Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto a Max e vogliamo esprimere a lui e alla sua famiglia tutta la solidarietà e l’affetto di Confcommercio – ha detto -. Max e suo figlio Luca sono stati anche tra i protagonisti di una nostra campagna dedicata al commercio di vicinato, con un messaggio che oggi assume un significato ancora più forte: “Il negozio di vicinato è un commerciante, è una famiglia”. Dietro ogni attività ci sono persone, storie, sacrifici e legami con la comunità. La loro sicurezza deve essere tutelata”.

“Chi lavora ogni giorno con sacrificio, tenendo aperte le attività e offrendo un servizio alla comunità, non può e non deve essere lasciato solo di fronte a episodi di prepotenza e intolleranza”, interviene Cristian Lertora, Presidente di Fiepet Confesercenti. “Non è un problema isolato del Comune di Piacenza: situazioni simili si verificano purtroppo in ogni città” evidenzia il Presidente di Fiepet Confesercenti. “Servono controlli costanti, presidi visibili e strumenti concreti per tutelare chi lavora nei pubblici esercizi e nel commercio. La sicurezza non è un dettaglio, è la condizione di base per vivere e fare impresa serenamente”. Lertora lancia un appello diretto al mondo del commercio e della ristorazione: “Di fronte a momenti così difficili è fondamentale fare più squadra tra commercianti. Dobbiamo sentirci parte di un’unica comunità, sostenerci vicendevolmente, condividere segnalazioni e non far sentire mai isolato chi subisce un torto o un’aggressione”.

Sulla vicenda interviene anche il mondo della politica. “Quanto accaduto in piazza Cavalli a Piacenza dimostra che la sicurezza nei nostri centri storici è un’emergenza non più rinviabile, che richiede risposte immediate, concrete e strutturali. Esprimo solidarietà all’esercente aggredito. È ora di piantarla di parlare di “sicurezza percepita”: il problema è reale e va affrontato riorganizzando in profondità il controllo del territorio, a partire dal ruolo della Polizia municipale” afferma Pietro Vignali, Capogruppo di Forza Italia in Assemblea Legislativa. “La sicurezza è la precondizione essenziale per la libertà d’impresa e la vivibilità urbana: come Forza Italia ci batteremo in ogni sede istituzionale affinché si investa su una Polizia locale moderna, presente sulle strade e vicina ai cittadini”.