Nel corso del servizio svolto il 14 novembre, i militari hanno effettuato controlli nei comuni di Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, Cadeo e Alseno, identificando complessivamente 97 persone, di cui 9 risultate di interesse operativo, e sottoponendo a verifica 39 veicoli e 3 esercizi pubblici. Nel corso delle attività sono state inoltre contestate alcune violazioni al Codice della Strada. Sempre nella tarda serata del 14 novembre, ad Alseno, i Carabinieri della Stazione di Castell’Arquato sono intervenuti in una pubblica via a seguito della segnalazione della presenza di una donna in evidente stato di ebbrezza, che stava compiendo atti osceni. La donna, una 44enne straniera in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, si è mostrata ostile al controllo e alla successiva identificazione, opponendo resistenza ai militari. E’ stata dapprima affidata alle cure del 118 e, al termine degli accertamenti, deferita in stato di libertà per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.