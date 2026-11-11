Comprare o affittare? A Piacenza la rata del mutuo costa meno del canone, ma lo scoglio è l’anticipo

A Piacenza pagare la rata del mutuo costa meno rispetto al canone d’affitto, ma per molti lo scoglio all’acquisto è l’anticipo che serve per comprare casa. Secondo l’analisi (relativa al terzo trimestre 2026) del portale immobiliare idealista, che per la prima volta mette a confronto i costi di acquisto e di affitto a parità di dimensione dell’abitazione, nella nostra città per entrare in un bilocale di seconda mano servono in media 30.800 euro se si compra e 2.400 euro se si affitta; una volta dentro, però, il rapporto si ribalta: la rata mensile di un mutuo si ferma a 401 euro, mentre il canone medio è di 591 euro.

Un trend che riflette quello nazionale: in Italia per accedere ad un bilocale sono necessari 38.200 euro se si decide di comprare e 3.400 euro in caso di affitto, con la rata del mutuo che si attesta a 499 euro a fronte di un canone medio di 847 euro. La stima – spiega il report – parte dai prezzi richiesti, ridotti del margine di trattativa, per approssimare il prezzo effettivo di vendita: 139.000 euro per un bilocale (dato nazionale). Si ipotizza un mutuo pari all’80% del prezzo, della durata di 30 anni, a un tasso medio del 3,49%. Il costo iniziale dell’acquisto comprende il 20% di anticipo e il 7,5% di oneri accessori (imposte, notaio, agenzia, spese del mutuo). Per l’affitto si considerano quattro mensilità: tre di deposito cauzionale, che si recupera a fine contratto, ma va comunque anticipato e una di provvigione all’agenzia. Lo schema si ripete su tutti i tagli. Per un monolocale sono necessari 28.900 euro per comprare e 2.600 per affittare, con una rata di 377 euro contro un canone di 662. Per un trilocale – dato sempre nazionale – si passa a 48.800 euro contro 4.000, con 636 euro di rata e 1.012 di canone. Per un quadrilocale, 58.800 euro contro 4.800, con 767 euro di rata e 1.203 di canone. In ogni caso la rata è inferiore al canone, ma la distanza tra i due costi iniziali resta molto ampia. Rispetto a cinque anni fa, però – osserva idealista -, il vantaggio della rata si è ridotto. A settembre 2021, con il tasso medio dei nuovi mutui all’1,4%, la rata di un bilocale era di 316 euro, circa la metà del canone dello stesso periodo (619 euro). Da allora la rata è cresciuta del 58% e il canone del 37%: oggi la rata resta più bassa, ma equivale a quasi il 60% del canone.

Nelle grandi città il quadro cambia sensibilmente. A Milano, per un bilocale, sono necessari 81.200 euro per comprare e 4.700 per affittare, e la rata (1.059 euro) è vicina al canone (1.178). A Roma servono 64.700 euro contro 4.500, con 844 euro di rata e 1.118 di canone; a Firenze 65.900 euro contro 4.400, con 860 e 1.105 euro. Bologna richiede 55.800 euro per l’acquisto e 3.300 per la locazione, con 728 euro di rata e 829 di canone; Napoli 40.200 e 3.200 euro, con 524 e 797 euro. Torino è la più accessibile tra le grandi città: 29.600 euro per comprare, 2.700 per affittare, con una rata di 387 euro e un canone di 683. Sui 110 capoluoghi la rata di un bilocale risulta inferiore al canone in 105 casi. Le 5 eccezioni sono: Bolzano (rata di 1.132 euro contro un canone di 853), Venezia (1.007 contro 998), Trento (730 contro 700), Rimini (678 contro 640) e Verbania (580 contro 565).