C’è tempo sino al 23 dicembre prossimo, per inviare la propria candidatura al concorso pubblico bandito dal Comune di Piacenza – riservato alle persone con disabilità – per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile. Il testo completo del bando è consultabile sul sito web dell’ente www.comune.piacenza.it e sul portale www.inpa.gov.it, tramite il quale dovrà avvenire l’iscrizione, completa di tutti gli allegati e le certificazioni richieste. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a u.concorsi@comune.piacenza.it o telefonare, dal lunedì al venerdì, a uno dei seguenti numeri: 0523-492054 e 0523-492219.