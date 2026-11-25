Il Municipio di Cerignale

“Una grande opportunità per il territorio per superare i problemi dei piccoli Comuni”. Apprezzamento bipartisan in Regione per la proposta di realizzare in provincia di Piacenza un Comune unico frutto della fusione degli attuali tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba. Il sostegno di centrosinistra e centrodestra è emerso nel corso della commissione Bilancio che ha approvato la proposta di fusione che ora passa al vaglio definitivo dell’Aula dell’Assemblea legislativa.

Per il relatore di maggioranza del provvedimento, Lodovico Albasi (Pd) “la fusione e la nascita di un unico Comune rappresentano una grande opportunità per Zerba, Cerignale e Corte Brugnatella: la fusione per loro è un’ancora di salvezza per affrontare e risolvere i loro problemi, che sono quelli dei piccoli Comuni. Con la fusione questi enti possono far sì che il loro territorio possa avere una possibilità in più. Benché siano tre piccoli Comuni, questa scelta è un modo per essere pronti per le sfide che li aspettano”. Il relatore di minoranza Giancarlo Tagliaferri (FdI) conferma di sostenere la proposta di fusione e chiede che nel territorio interessato sia garantita la partecipazione dei cittadini alla vita del nuovo Comune e siano garantiti sportelli per la popolazione su tutta l’estensione territoriale. “Sottolineo che nessuno dei tre Comuni proponenti la fusione ha bilanci in deficit, quindi la proposta nata dal territorio non serve a sanare bilanci in difficoltà, ma a creare nuove opportunità per i cittadini”, spiega Tagliaferri per il quale “stiamo parlando di tre realtà appenniniche che hanno numerose caratteristiche simili tra loro: la proposta di fusione è frutto di una scelta del territorio e non certo di un’imposizione regionale”.