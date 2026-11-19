Presentati a Bologna – nell’ambito dell’edizione 2026 di Ecoforum – i dati della XIX edizione di Comuni Ricicloni, il dossier che esamina la gestione dei rifiuti nei Comuni della regione, partendo dai dati forniti da ARPAE e dai questionari somministrati ai Comuni stessi da Legambiente. In questo dossier i dati raccolti fanno riferimento all’anno 2025. Nel Piacentino, l’unico Comune a salire sul podio è stato San Pietro in Cerro: tra quelli con un numero di abitanti inferiore ai 5mila abitanti, è al secondo posto per la riduzione della quota di indifferenziato e al terzo posto per la percentuale di differenziata.

L’analisi dei dati ARPAE ci restituisce un quadro con luci e ombre. Da un lato abbiamo ormai 192 Comuni che superano l’obietto dell’80% di raccolta differenziata e ben 168 in cui si producono meno di 120 kg/abitante/anno di rifiuti indifferenziato, entrambi obiettivi previsti nel Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche; dall’altro abbiamo ancora 46 Comuni che superano i 300 kg/abitante/anno di rifiuto indifferenziato, per la maggior parte sotto i 5.000 abitanti e ancora 195 che sono rimasti a TARI come sistema di riscossione. Si segnala, come già fatto gli anni precedente, che diversi Comuni turistici mostrano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del Piano, sicuramente legate alla presenza di seconde case che rendono più difficoltosa una raccolta differenziata ben fatta, ma anche alla disomogeneità dei sistemi di raccolta a livello regionale e nazionale che non aiuta il cittadino a comprendere come differenziare il rifiuto. Da segnalare che in tutti i Comuni più virtuosi per minor quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto e per maggiore raccolta differenziata è presente il sistema di tariffazione puntuale e che la raccolta avviene o totalmente porta a porta o con un sistema misto tra cassonetto stradale e porta a porta; la tariffazione puntuale e il porta a porta si dimostrano quindi i sistemi più efficaci per una migliore gestione del rifiuto.

All’interno del dossier sono state presentate anche le “Buone Pratiche” promosse dai Comuni dell’Emilia-Romagna in materia di riduzione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata. L’indagine si è concentrata in particolare sulla riduzione dell’usa e getta nelle mense scolastiche e nelle sagre, sulle modalità di raccolta dei RAEE e dei rifiuti tessili, sulle attività di bonifica dell’amianto e sugli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda l’abolizione della plastica monouso, solo 7 Comuni sui 33 rispondenti hanno segnalato di aver adottato una delibera per l’eliminazione dell’usa e getta in plastica. Sono invece 24 i Comuni sul territorio dei quali è presente almeno una mensa che utilizza solamente stoviglie riutilizzabili, principalmente in scuole materne. In 12 comuni vengono organizzate feste e sagre che fanno uso esclusivo di stoviglie riutilizzabili. Relativamente alla raccolta dei RAEE, la metà dei Comuni hanno dichiarato la presenza di punti diffusi su territorio per raccolta per rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre quasi tutti hanno punti per la raccolta dei tessili e degli oli esausti. I punti di raccolta si trovano principalmente presso luoghi molto frequentati dalla popolazione, come le scuole e i supermercati e le farmacie. In base ai dati disponibili nella nostra Regione nel 2025 sono stati raccolti più di 18 mila tonnellate di tessili e più di 32mila tonnellate di RAEE, pari rispettivamente a poco più di 4 Kg pro capite di tessile e poco più di 7 kg pro capite di RAEE.

Molti Comuni hanno attivato anche misure per il monitoraggio della presenza di amianto e incentivi per la rimozione dagli edifici privati, ma permane una difficoltà di approccio al privato e di rilevazione dell’esistente per mancanza di fondi a supporto. Ultimo punto dell’indagine riguarda l’applicazione del CAM nella gestione degli appalti. Sebbene negli anni si sia notata una crescita nel numero di amministrazioni che li applica e un aumento della varietà di CAM applicati, rimangono comunque ancora diversi Comuni dove questa risulta difficoltosa, per mancanza di conoscenza sul tema, per scarsa risposta del mercato dei fornitori e per il timore che le procedure di assegnazione e realizzazione degli appalti risultino poi molto più lunghe.

“Le buone performance dei Comuni dell’Emilia-Romagna, testimoniate dalle classifiche e dal risultato positivo anche nel confronto tra la nostra regione e le altre regioni italiane, si associano tuttavia a una sostanziale stazionarietà del quantitativo di rifiuti prodotti pro capite”, commenta Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna. “Il prossimo avvio dei lavori per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti dovrà tener conto di questo aspetto, così come della necessità di fondare le politiche pubbliche della Regione sul miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, criterio non ancora considerato in modo adeguato all’interno dei sistemi di premialità definiti dalle norme regionali”. “Di particolare valore è l’avvio dei lavori dell’Hub regionale nell’ambito del progetto VERDEinMED”, conclude. “La riduzione dei rifiuti tessili è un tema che sta diventando centrale nella cultura contemporanea, come testimoniano le attività di numerosi circoli di Legambiente che si rendono protagonisti attivi all’interno delle proprie comunità, proprio a supporto del riuso degli abiti usati. La trasformazione delle filiere del tessile deve procedere di pari passo e le attività dell’Hub regionale costituiranno un ulteriore tassello nel cammino di questo settore verso un modello sempre più circolare”.

A Ecoforum, l’evento organizzato da Legambiente per confrontarsi con gli attori protagonisti su produzione e gestione dei rifiuti, la prima parte della mattinata è stata dedicata alla riduzione e alla gestione dei rifiuti plastici da imballaggio anche alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Imballaggi e della presenza dal 2022 della Strategia #PlasticFreER; i protagonisti di questo primo confronto sono stati Cristina Govoni, dirigente del Settore Tutela dell’ambiente ed Economia circolare, Regione Emilia-Romagna e promotrice della Strategia, Paolo Azzurro Responsabile Area rifiuti & economia circolare ANCI-ER e Marco Boselli, direttore di S.A.Ba.R. azienda attiva nella gestione dei rifiuti nel reggiano; al termine di questa prima parte di mattinata è stato anche presentato il progetto AIRQUINO-Sentinel sviluppato da TEA Group e CNR: una rete di sensori per il monitoraggio delle emissioni da combustione di rifiuti e la generazione di allerte precoci.