“Nel periodo invernale – viene spiegato – si possono verificare condizioni critiche per la sicurezza della circolazione stradale e l’esecuzione del servizio di agibilità invernale nel citato tratto di strada, per le caratteristiche orografiche e strutturali, risulta problematico oltre che pericoloso per gli operatori addetti, in quanto la presenza di forti innevamenti e l’esposizione al vento causano accumuli di materiale nevoso e slavine sulla sede stradale che non consentono di garantire, con la necessaria continuità, la corretta e sicura circolazione stradale. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, a decorrere dalla prima nevicata o gelata fino al 30 aprile 2027, per tutte le categorie di veicoli”.