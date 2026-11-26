A inaugurare il ciclo di appuntamenti, questo pomeriggio in piazza Cavalli, il primo “laboratorio da passeggio” con gli immancabili Pappa e Pero, ovvero gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle, anima dell’associazione “Le Valigie”. Nella veste dei due amatissimi personaggi, coinvolgeranno i bambini in attività creative e giocose anche mercoledì 9 dicembre, sempre con inizio alle 16 all’ombra di Palazzo Gotico, per poi salire sul palco del Teatro Trieste 34 domenica 13, alle 16.30, regalando un pomeriggio di spettacolo ai più piccoli dai 3 anni in su: porteranno infatti in scena “Flaflà, una storia a colori”, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria, sino ad esaurimento dei posti disponibili, entro il 4 dicembre prossimo, tramite il modulo online cui si accede inquadrando il codice QR presente sulle locandine. Tutti questi eventi rientrano nei progetti “Officine Detox” e “Domeniche Detox”, sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, per favorire le occasioni di socializzazione scollegate – letteralmente e nell’accezione più ampia del termine – dai dispositivi elettronici, social network e mondo online.