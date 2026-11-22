Nemmeno la pioggia battente ha fermato la comunità agricola piacentina, che domenica 22 novembre a Fiorenzuola d’Arda ha celebrato con grande partecipazione ed entusiasmo la tradizionale Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Piacenza.

Cuore dell’appuntamento è stata la Santa Messa nella Collegiata di San Fiorenzo, presieduta dal Vescovo Adriano Cevolotto e concelebrata dal parroco don Giuseppe Illica e da don Giuseppe Sbuttoni, consigliere ecclesiastico di Coldiretti. Durante la funzione, particolarmente significativo è stato il momento dell’offertorio, con i cesti portati all’altare in particolare dai giovani agricoltori, simbolo di continuità e futuro per il settore. Nella sua omelia, il Vescovo Cevolotto ha ribadito con forza la dignità del lavoro nei campi e negli allevamenti: «Il lavoro della terra ha un valore sociale, ambientale e civile che non dobbiamo dimenticare», ha dichiarato, sottolineando come chi coltiva la terra sia protagonista della cura dell’ambiente e della casa comune. «Con il vostro lavoro siete più vicini all’azione di Dio», ha aggiunto, richiamando infine il messaggio CEI sull’«Italia linfatica» delle aree interne che, pur senza fare rumore, vivificano il Paese.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni al mondo rurale, erano presenti numerose autorità civili, religiose e militari: dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, al sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi insieme a più di una trentina di sindaci piacentini, fino ai consiglieri regionali Luca Quintavalla, Lodovico Albasi e Giancarlo Tagliaferri, oltre ai rappresentanti della Provincia di Piacenza e della Prefettura. La manifestazione, realizzata con il sostegno di Crédit Agricole, ha visto modificarsi il programma dei saluti finali proprio a causa del forte maltempo: a prendere la parola per un unico, sentito intervento istituzionale a nome dell’organizzazione è stato Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza e direttore di Coldiretti Emilia-Romagna. «La vostra presenza oggi, nonostante le condizioni avverse, denota un attaccamento alla nostra organizzazione e questo per noi è molto importante, perché da sempre la nostra comunità si ispira a valori di prossimità, di solidarietà e di un rapporto con la natura molto importante», ha dichiarato ringraziando la cittadina ospitante e tutti i partecipanti. Marco Allaria Olivieri ha ringraziato quindi gli associati e tutta la struttura di Coldiretti Piacenza per l’organizzazione, struttura guidata dal direttore Roberto Gallizioli e, nell’ufficio zona di Fiorenzuola, dal segretario di zona Franco Fittavolini.