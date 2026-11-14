Con “La pastA che Piace” un Natale di solidarietà a sostegno di Oltre l’Autismo

Si chiama “La pastA che Piace” la box natalizia che quest’anno l’associazione piacentina Oltre l’Autismo propone come dono di solidarietà a sostegno delle proprie attività e del progetto per la “Casa del dopo di noi”. L’iniziativa della box solidale – che contiene prodotti alimentari scelti insieme a realtà del nostro territorio e non solo – sarà presentata alla cittadinanza nel corso di una speciale serata in programma venerdì 20 novembre al Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni: dalle ore 20 alle ore 21 sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita al Collegio (prenotazione al numero 392 3331303), a seguire, dalle 21, spettacolo del cantante e showman Manuel Comelli (ingresso gratuito).

Tutti i dettagli sono stati illustrati in Municipio nel corso di un incontro, al quale, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, sono intervenuti la presidente del sodalizio, Maria Grazia Ballerini, lo storico volontario Roberto Colla, la senatrice Elena Murelli, la consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini, il direttore del Distretto di Piacenza dell’Azienda Usl Vittorio Casati, il direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, brigadier generale Roberto Cernuzzi e i rappresentanti delle numerose realtà istituzionali invitate dall’associazione, oltre alle aziende del territorio che con il loro contributo hanno reso possibile l’edizione 2026 del dono di solidarietà.