Conclusi in anticipo i lavori sulla Complanare, regolarmente aperta la stazione di Piacenza Sud

Come comunica Autostrade per l’Italia, sulla Complanare di Piacenza (R49) sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”; di conseguenza, è stata annullata la chiusura della stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21 di questa sera, giovedì 12, alle 5 di venerdì 13 novembre.