Condannato per truffa, la polizia lo rintraccia in una roulotte
L’uomo di 65 anni era stato condannato in via definitiva per una truffa online
Nel pomeriggio del 6 novembre, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha rintracciato un cittadino italiano 65enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Campobasso per il reato di truffa. L’uomo era stato condannato in via definitiva per una truffa online – spiega una nota della Questura di Piacenza – commessa a Campobasso nel 2017, utilizzando un noto sito di compravendita online. All’esito delle ricerche, l’uomo è stato trovato all’interno di una roulotte collocata presso l’argine del Po dove si era da poco trasferito: al termine degli atti di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale delle Novate, dove dovrà scontare una pena di 4 mesi.
L’arresto – sottolinea la Questura – è stato reso possibile grazie alla conoscenza del territorio da parte degli operatori della Polizia di Stato, che nella zona, nei giorni precedenti, avevano eseguito alcuni controlli. Alla cattura hanno partecipato in supporto anche gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, impiegato nelle operazioni di controllo straordinario del territorio.