Conoscere per prevenire, informarsi per superare i pregiudizi. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, martedì 1° dicembre alle 18, il Teatro Manicomics, in via Scalabrini 19, ospiterà “Conoscere, prevenire, superare lo stigma”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per riflettere insieme su HIV, Aids e infezioni sessualmente trasmesse nata dalla collaborazione tra Malattie infettive e Fondazione La Ricerca. Una serata che unirà informazione scientifica, testimonianze, teatro, musica e arte, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su temi che, ancora oggi, sono spesso accompagnati da pregiudizi, disinformazione e discriminazioni.

La prevenzione e la conoscenza saranno il filo conduttore dell’iniziativa, pensata per offrire alla comunità un’occasione di incontro e confronto, affrontando non soltanto gli aspetti sanitari dell’HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse, ma anche le implicazioni sociali e culturali legate allo stigma. Il programma proporrà diversi momenti di approfondimento e coinvolgimento del pubblico. Il linguaggio del teatro sarà protagonista con alcuni estratti dello spettacolo “COSA NON SI PUÒ DIRE – Un’altra storia”, che offriranno spunti di riflessione attraverso la forza del racconto e della rappresentazione scenica. I professionisti di Malattie infettive dell’ospedale di Piacenza, porteranno il proprio contributo attraverso incontri e testimonianze, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire i temi della prevenzione e della salute sessuale, con informazioni scientificamente corrette e accessibili a tutti.