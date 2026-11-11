Conservatorio Nicolini modello per il placement musicale: il caso pilota italiano presentato a Roma

Accompagnare i giovani musicisti dal diploma al mondo del lavoro, trasformando la formazione artistica in concrete opportunità professionali: è questa la sfida raccolta dal Conservatorio Nicolini di Piacenza con il progetto ConsERvatorio Orienta. Coordinato dal Maestro Giuseppe Camerlingo, il servizio di placement dell’Istituto si è conquistato un riconoscimento di rilievo nazionale, venendo indicato come caso-pilota italiano di orientamento e inserimento lavorativo all’interno di un Conservatorio. Un’esperienza innovativa che guarda al futuro del sistema Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) e propone un nuovo modo di intendere il ruolo delle istituzioni musicali: non soltanto formare talenti, ma accompagnarli concretamente nella costruzione della loro carriera.

Il riconoscimento è arrivato pochi giorni fa, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, in occasione del seminario nazionale “E dopo? Lavoro, placement e orientamento in uscita nel sistema Afam” , dedicato al delicato passaggio dal diploma all’occupazione professionale. L’incontro, promosso dal Dottorato in Produzione, Gestione e Management delle Arti, dello Spettacolo e delle Istituzioni Afam, in collaborazione con l’Università di Bergamo e il Politecnico delle Arti di Bergamo, ha riunito nove relatori, tra cui rappresentanti dell’Associazione Europea dei Conservatori (Aec), di AlmaLaurea, dell’Accademia Albertina di Torino e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

“Il confronto ha messo in luce una questione sempre più urgente: nonostante la crescita del sistema Afam e il suo progressivo riconoscimento in ambito universitario, il passaggio dal diploma al mondo del lavoro rimane ancora largamente affidato alle iniziative individuali e alle reti informali – dichiara Camerlingo -. Un ritardo significativo, considerando anche che l’ultima indagine nazionale sugli esiti occupazionali dei diplomati risale al 2016″. In questo scenario, l’esperienza piacentina rappresenta un modello concreto. Camerlingo ha illustrato la nascita e lo sviluppo di ConsERvatorio Orienta, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso fondi FSE+, presentando anche i primi risultati dell’indagine condotta con l’Università Cattolica su 102 diplomati del Nicolini.

I dati restituiscono un quadro significativo: il 64% degli ex studenti è attivo nel settore musicale, ma soltanto per il 36% la musica costituisce la principale fonte di reddito. Se la preparazione tecnico-artistica viene valutata positivamente (3,9 su 5), decisamente più critica è la percezione delle competenze relative alla normativa del lavoro musicale (2,0 su 5). Ancora più eloquente il dato sui canali di inserimento professionale: appena il 6,2% ha trovato lavoro attraverso il Conservatorio, contro il 64,6% grazie alle relazioni personali. Da qui la proposta di cinque standard minimi per il sistema Afam: servizi stabili di placement, monitoraggio periodico dell’occupazione, formazione sulle competenze professionali, tirocini e convenzioni con il territorio, collaborazione in rete a livello regionale, nazionale ed europeo.

Non si è trattato soltanto di una presentazione: nella sintesi ufficiale del seminario, questi cinque punti sono diventati una griglia di riferimento per il confronto tra gli interventi. Anche la rete regionale emiliana dei servizi di placement, in costruzione con ART-ER e Regione Emilia Romagna, è stata indicata nelle conclusioni come esperienza da valorizzare. Il percorso è già proseguito sul territorio: il 26 ottobre, durante il coordinamento Afam di ART-ER, si sono aperte nuove adesioni alla rete regionale, coinvolgendo per la prima volta anche i Conservatori di Bologna, Ferrara e Cesena-Rimini.