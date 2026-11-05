Consumo di suolo, Fantini “A Piacenza solo tre ettari cementificati in maniera irreversibile, confrontiamoci nel Pug”

Botta e risposta in Consiglio comunale tra Rabuffi e Fantini. L’Assessore: “Il Pug è lo strumento che può tradurre in scelte concrete il cambio di passo che tutti auspichiamo”

L’analisi dei dati sul consumo di suolo richiede di superare le facili strumentalizzazioni della politica, accostandosi ai report scientifici con rigore e completezza per comprendere le reali trasformazioni in atto sul territorio. Con questo approccio, nel consiglio comunale di giovedì 5 novembre, l’assessora all’urbanistica Adriana Fantini ha risposto alle critiche sollevate dal consigliere Luigi Rabuffi, che ha citato il recente Rapporto Ispra-Snpa 2026 e citato la posizione di Coldiretti a sostegno della tutela delle superfici verdi e coltivabili.

Secondo il report nel 2025 il Comune di Piacenza ha registrato un consumo di territorio pari a 12,14 ettari, ed è proprio questo il valore aggregato che ha fatto scattare l’allarme. L’assessora Fantini ha specificato tuttavia come il sistema Ispra distingua accuratamente il suolo consumato in modo permanente da quello reversibile, legato ad esempio a cantieri temporanei per la realizzazione di parti verdi, pavimentazioni drenanti o bonifiche, destinati al termine delle lavorazioni a restituire permeabilità al terreno. Scomponendo l’incremento di 12,14 ettari emerso per il 2025, si nota infatti che ben 9,10 ettari si riferiscono a un consumo di suolo di tipo reversibile, mentre l’effettivo consumo permanente si attesta a soli 3,04 ettari. Considerata la superficie totale comunale di 11.805,83 ettari, la quota cementificata in modo irreversibile nel 2025 rappresenta appena lo 0,026% del territorio.

Ha proseguito Fantini: “A questo elemento si aggiunge la consueta ricalibrazione cartografica effettuata dall’istituto, nel Rapporto 2025 la superficie consumata complessiva figurava a 3.085 ettari, mentre nell’edizione 2026 l’affinamento metodologico apportato da Ispra ed Snpa ha corretto le errate classificazioni e isolato i cantieri veloci, rideterminando il dato base 2024 a 3.081 ettari. Registriamo quindi come una buona notizia che ben 16 ettari che pensavamo consumati non lo sono. Ed è una buona notizia soprattutto se pensiamo che la correzione del dato, da sola, rappresenta 4 volte il consumo non reversibile misurato nel 2025 pari a 3,04 ettari. Di conseguenza il Rapporto evidenzia che anche il consumo di suolo misurato in percentuale sulla superficie totale del Comune scende dal 26,14% al 26,10%”.

“L’indagine mette inoltre in correlazione il consumo di suolo con l’andamento demografico. A fronte dell’aumento dei residenti piacentini – ha precisato Fantini – da 102.887 a 103.406 unità tra il 2024 e il 2025, la densità è salita da 8,71 a 8,76 abitanti per ettaro, dimostrando un processo di trasformazione che accompagna una fase di crescita e attrattività della città. Un ulteriore elemento del report riguarda l’Indice di dispersione urbana, ovvero il rapporto tra le aree a media e bassa densità rispetto al totale urbanizzato. Piacenza si attesta al 58,12%, un valore marcatamente inferiore rispetto all’83,46% medio dell’Emilia Romagna e all’83,90% medio nazionale, a riprova di come gli interventi di concentrazione edilizia rappresentino una scelta vincente per preservare terreno permeabile. La natura temporanea di diverse registrazioni cartografiche è ben sintetizzata dal cantiere dell’ex Acna. Nella precedente rilevazione l’area figurava ingannevolmente come terreno verde pur essendo fortemente inquinata; l’avvio degli interventi di bonifica da 9 milioni di euro di fondi statali l’ha temporaneamente trasformata in cantiere agli occhi del satellite, ma al termine dei lavori il sito diventerà prevalentemente un grande parco pubblico e un’infrastruttura verde per la sosta.”