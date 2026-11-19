“Contattare urgentemente la propria sede Asl…” Attenzione agli sms truffa
La segnalazione dell’Ausl Piacenza, che raccomanda di non rispondere e cancellare immediatamente la comunicazione
“In queste ore stanno circolando messaggi SMS fraudolenti che invitano a contattare la propria sede Ausl di riferimento. Si tratta di una truffa“. E’ quanto segnala l’Ausl Piacenza. Il testo del messaggio è il seguente: «Servizio Sanitario: si prega di contattare la propria sede Asl di riferimento al numero XXXXXXXX per comunicazioni urgenti che la riguardano».
“Si raccomanda – viene specificato – di non rispondere ai messaggi, di non chiamare i numeri indicati e di cancellare immediatamente la comunicazione. Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica, è importante fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda Usl di Piacenza o consultare il sito istituzionale”.