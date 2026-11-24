Pontenure, lite in strada in via Ghisotti: il Radiomobile ha sanzionato un 29enne per ubriachezza in luogo pubblico e denunciato per minacce e getto pericoloso di cose un 31enne. Secondo i testimoni, quest’ultimo avrebbe lanciato una bottiglia dal balcone del secondo piano. I fatti ricostruiti dai carabinieri risalgono alla serata di lunedì 23 novembre, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti per una lite in via Ghisotti e hanno sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico un 29enne straniero e residente a Fiorenzuola d’Arda. Poco dopo le 21, una residente ha chiamato il 112 segnalando che un uomo in stato di agitazione continuava a suonare al citofono della sua abitazione. Mentre la pattuglia era in arrivo, un vicino ha contattato a sua volta la Centrale Operativa per riferire che, dal balcone dell’appartamento, un uomo stava lanciando bottiglie in direzione del giovane in strada.

Davanti al cancello i militari hanno trovato il 29enne con una bottiglia di birra in mano. L’uomo era irrequieto, aveva l’alito vinoso e faticava a mantenere l’equilibrio. Sull’asfalto, in prossimità dell’ingresso, i carabinieri hanno rinvenuto i cocci di una bottiglia di liquore. Mentre i militari parlavano con il 29enne, un 31enne si è affacciato al balcone del secondo piano, ove era ospite ed è sceso in strada. I due si sono scambiati minacce e, quando il 31enne ha cercato lo scontro fisico, i carabinieri, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Podenzano, li hanno separati. La proprietaria dell’appartamento ha riferito di aver cercato di fermare il proprio ospite prima che lanciasse la bottiglia.