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Continua l’allerta meteo per forte vento anche nella giornata di lunedì

1 novembre 2026 | 12:37
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di Redazione

Redazione

Continua l&#8217;allerta meteo per forte vento anche nella giornata di lunedì

Continua l’allerta meteo per forte vento anche nelle prossime ore

Continua l’allerta meteo, per il pomeriggio di domenica 1 novembre e per tutta la giornata di lunedì 2, per forte vento sui crinali di provincia di Piacenza. Lo comunica il servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna, che ha diffuso un’allerta ‘gialla’ per le prossime ore.

Il forte vento sarà accompagnato, come già anticipato, da un brusco abbassamento delle temperature . Non si esclude, dove il vento fosse accompagnato da temporali, anche l’arrivo delle prime nevicate a partire dai mille metri di altezza.