Continuano i controlli straordinari in città: identificate 326 persone, denunciata una donna

Durante la settimana appena trascorsa, sono stati disposti, con ordinanza del Questore, controlli in varie zone di Piacenza (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zone limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 196 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllato 76 veicoli. Una donna di 46 anni è stata denunciata per tentato furto presso un centro commerciale: secondo quanto ricostruito, aveva occultato all’interno dello zaino bottiglie di alcolici e generi alimentari, tentando di oltrepassare le casse senza pagarle; fermata dopo un inseguimento da parte di un finanziere, è stata accompagnata in Questura e per lei è scattata la denuncia.