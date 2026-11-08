Continuano i controlli straordinari in città: identificate 326 persone, denunciata una donna
L’attività ha riguardato varie zone di Piacenza
Durante la settimana appena trascorsa, sono stati disposti, con ordinanza del Questore, controlli in varie zone di Piacenza (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zone limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 196 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllato 76 veicoli. Una donna di 46 anni è stata denunciata per tentato furto presso un centro commerciale: secondo quanto ricostruito, aveva occultato all’interno dello zaino bottiglie di alcolici e generi alimentari, tentando di oltrepassare le casse senza pagarle; fermata dopo un inseguimento da parte di un finanziere, è stata accompagnata in Questura e per lei è scattata la denuncia.
Nella serata di sabato, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo: in particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 130 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllato 4 esercizi commerciali.