Tra le infrazioni più gravi figurano il malfunzionamento e la manomissione dei dispositivi di controllo dei tempi di guida, il superamento sistematico dei periodi di guida giornalieri e il mancato rispetto dei riposi prescritti

Si è conclusa un’intensa operazione di controlli specifici e dedicati al comparto dell’autotrasporto, condotta dalla Polizia Locale di Piacenza. L’operazione ha visto l’impiego sul campo di una squadra qualificata composta da 10 agenti e 2 ufficiali, posizionati strategicamente in un punto di snodo cruciale per il traffico commerciale, l’area di Via Leccacorvi e della Tangenziale Sud, in direzione dei flussi di accesso alla città.

“Non un’iniziativa una tantum né una semplice attività di sanzionamento: l’intervento si inserisce in un percorso formativo più ampio, legato alla fornitura di apparecchi tecnologici avanzati e avviato da circa due anni con l’obiettivo di rendere strutturata e continuativa questa tipologia di verifiche. Le tre giornate si sono infatti configurate come una sessione operativa incentrata sull’utilizzo di moderne tecnologie software e dispositivi digitali per l’analisi approfondita dei tachigrafi: un’attività specialistica che richiede competenze tecniche di alto livello, indispensabili per saper interpretare i dati digitali ed effettuare accertamenti complessi anche su automezzi stranieri” fanno sapere Comune di Piacenza e il comando della Polizia Locale.

L’intervento ha così confermato la preparazione specialistica degli agenti piacentini, impegnati quotidianamente nella tutela della concorrenza leale e, soprattutto, della sicurezza stradale.

I controlli hanno permesso di accertare diverse violazioni alle normative che regolano la circolazione dei mezzi pesanti e la protezione sociale degli autisti.

Tra le infrazioni più gravi contestate figurano il malfunzionamento e la manomissione dei dispositivi di controllo dei tempi di guida, il superamento sistematico dei periodi di guida giornalieri e il mancato rispetto dei riposi prescritti, fattori che incidono in modo drammatico sulla stanchezza al volante e sul rischio di incidenti stradali. Non sono mancati accertamenti relativi al superamento dei limiti di velocità, all’assenza del certificato di abilitazione professionale, a gravi manomissioni tecniche sulle centraline anti-inquinamento e al mancato rispetto della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.

Complessivamente, l’attività ha portato all’emissione di venti verbali per violazioni al Codice della Strada e alle normative di settore, alla decurtazione complessiva di 62 punti e al ritiro immediato di 4 documenti di guida ai fini della sospensione.