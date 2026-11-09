Controlli lungo le strade, ritirate tre patenti per guida in stato d’ebbrezza

Gli interventi nell’ambito del dispositivo programmato dal Comando Provinciale di Piacenza. Verifiche sulla circolazione stradale, nei luoghi di aggregazione e sul rispetto delle misure restrittive. Un dispositivo programmato di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, ha interessato nel corso dell’ultimo weekend diversi comuni della provincia, con servizi finalizzati alla prevenzione dei reati, alla sicurezza della circolazione stradale e alla vigilanza nei luoghi di aggregazione.

Nel quadro delle attività svolte dai reparti delle Compagnie di Bobbio, Piacenza e Fiorenzuola d’Arda si inseriscono quattro denunce in stato di libertà, il ritiro di patenti di guida, il sequestro di veicoli e di un bastone con anima metallica, oltre alla contestazione di una violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Nel territorio della Compagnia di Bobbio, un servizio coordinato ha visto l’impiego di dieci militari delle Stazioni di Bobbio, Rivergaro e Bettola e dell’Aliquota Radiomobile. Nel corso dell’attività sono state controllate 69 persone e 41 veicoli, un esercizio pubblico e due persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sono state inoltre contestate quattro violazioni al Codice della strada, relative alla revisione dei veicoli e alla guida sotto l’influenza dell’alcol, con il ritiro di tre patenti.

Sempre nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale, intorno alle 00:30 dell’8 novembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bobbio hanno fermato lungo la strada statale 45, in località Diara di Rivergaro, un’autovettura condotta da un 56enne residente a Bobbio. Sottoposto agli accertamenti con etilometro, il conducente ha fatto registrare valori di 1,58 e 1,51 grammi per litro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Un ulteriore intervento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Rivergaro, che nella notte del 7 novembre hanno controllato un automobilista lungo la statale 45, in località Quarto di Gossolengo. Il conducente, un 28enne residente a Piacenza, è stato trovato in possesso di un bastone con anima metallica della lunghezza complessiva di 75 centimetri. L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A Ponte dell’Olio, nella serata del 7 novembre, i militari della locale Stazione erano impegnati nei rilievi di un incidente stradale in via Sarmata quando un’altra autovettura, sopraggiunta sul posto, ha urtato il mezzo di soccorso stradale. Il conducente, un 61enne residente nel Comune, mostrava segni di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcol e ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro. È stato pertanto denunciato in stato di libertà, con ritiro della patente e sequestro amministrativo dell’autovettura.

A Castel San Giovanni, nella notte dell’8 novembre, i carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone sono intervenuti in piazza XX Settembre a seguito di una lite. Durante il controllo, un 34enne residente a Castel San Giovanni è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. La sostanza è stata sequestrata ed è stata contestata la violazione amministrativa prevista per la detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale, con i conseguenti adempimenti nei confronti dell’autorità amministrativa competente.

Infine, il 7 novembre, i Carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda hanno denunciato in stato di libertà un 30enne residente del luogo, per guida in stato di ebbrezza. Il provvedimento è scaturito dagli esiti degli accertamenti alcolemici effettuati presso l’ospedale di Piacenza, dove l’uomo era stato trasportato dal personale del 118 dopo un incidente stradale autonomo verificatosi nella serata del 30 ottobre. Gli esami avevano evidenziato un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale.