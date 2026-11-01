Controlli straordinari in centro, identificate 331 persone

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità. La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana dei servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, servizio straordinario interforze.

L’azione ad alto impatto e i servizi straordinari di controllo hanno interessato, in particolar modo, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Sono stati svolti accurati controlli nella zona della stazione ferroviaria, il pubblico passeggio e le vie del centro cittadino. Nel corso dell’attività sono state identificate in totale 311 persone, di cui 94 cittadini stranieri e 62 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.