Nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese si è tenuta nei giorni scorsi una giornata di formazione e aggiornamento professionale interamente dedicata alla micromobilità elettrica e ai controlli su strada: un settore in fortissima evoluzione che impone agli organi di controllo una preparazione tecnica e normativa sempre più puntuale. Moderata dal Comandante della Polizia Locale di Piacenza Mirko Mussi, l’iniziativa è nata in collaborazione con il Comune di Piacenza, registrando una straordinaria partecipazione interforze e interregionale. Insieme al Vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, hanno preso parte ai lavori i funzionari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale, affiancati da numerosi operatori e ufficiali di Polizia Locale provenienti da diversi comuni di Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia.

Il seminario, arricchito dai contributi a cura di ANCMA, MIT e ANCI, è stato condotto da due tra i massimi esperti della materia: Piero Nigrelli, Direttore del Settore Ciclo di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), e Gianni Sansonne, autore Egaf. La giornata è stata strutturata per offrire un quadro completo che unisce la teoria alla pratica sul campo. Nella prima parte, dedicata alla cornice normativa e alle insidie tecniche, l’attenzione si è concentrata sulle disposizioni del Codice della Strada che regolano monopattini, velocipedi a pedalata assistita e ciclomotori. Particolare rilievo è stato dato alle metodologie per individuare le alterazioni meccaniche ed elettroniche più diffuse, dai manettini abusivi per l’accelerazione e dai bypass dei sensori fino all’uso di magneti alterati e batterie maggiorate. La seconda parte ha visto una dimostrazione pratica di grande utilità operativa con l’utilizzo del banco di prova dinamometrico. In questo ambito, Piacenza si conferma all’avanguardia a livello nazionale. È infatti il primo Comune in Italia ad aver avviato l’acquisizione, per la propria Polizia Locale, del Dynostar SSD-1, un banco prova a rulli portatile specificamente destinato ai controlli delle e-bike. Si tratta di uno strumento chiave che permette di verificare in tempo reale le prestazioni effettive del veicolo, accertare la regolare interruzione della spinta del motore al raggiungimento dei 25 km/h sotto carico, rilevare l’eventuale trazione autonoma e generare report tecnici dotati di pieno valore probatorio.