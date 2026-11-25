La Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Piacenza e la Direzione provinciale Inps per introdurre modalità semplificate di accesso e fermata nella Zona a traffico limitato e nell’Area pedonale urbana. Il provvedimento mira a facilitare il raggiungimento del Centro medico-legale di piazza Plebiscito per i cittadini convocati alla visita di valutazione.

Dal 1° marzo di quest’anno, infatti, l’Inps di Piacenza è coinvolta nella sperimentazione della nuova disciplina sull’invalidità civile, che comporta lo svolgimento delle visite di valutazione presso gli ambulatori nel cuore del centro storico. Considerata la situazione di fragilità dell’utenza interessata – che include, tra gli altri, minori e pazienti oncologici – l’Amministrazione comunale e la Direzione provinciale Inps hanno ritenuto prioritario attivarsi per ridurre le barriere logistiche, garantendo un accesso diretto e gratuito in prossimità della sede centrale.

La convenzione è stata definita attraverso il confronto tra gli uffici comunali e la Direzione provinciale Inps, guidata dal direttore Marco Vecchiarelli, con l’obiettivo di tradurre questa esigenza in una procedura semplice e concretamente fruibile dai cittadini.

L’accordo prevede il rilascio di un permesso giornaliero per il transito e la fermata, in regime di esenzione dal pagamento della relativa tariffa, da concedere ai veicoli che trasportano persone convocate per accertamenti sanitari, purché in possesso della regolare lettera inviata dall’Inps.

Un sistema organizzato in modo flessibile, all’insegna della massima accessibilità. I cittadini interessati potranno richiedere il permesso in due modalità: presso gli Sportelli Quic della sede comunale di via Beverora 57 oppure online, attraverso un’apposita sezione del portale del Comune. La richiesta può essere effettuata preventivamente, oppure entro le 24 ore successive alla giornata della visita, allegando la lettera di convocazione. Il permesso avrà validità giornaliera e potrà essere richiesto direttamente dal titolare o da un accompagnatore delegato.

La convenzione tra Comune e Inps avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla firma, con rinnovo tacito, confermando la volontà di rendere strutturale questo supporto alle persone più vulnerabili.

“Questa iniziativa nasce da una proficua collaborazione istituzionale con l’Inps – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – e dal dovere di tutelare le fasce più deboli della cittadinanza, soprattutto in momenti particolarmente delicati della vita. Per questo abbiamo ritenuto che fosse necessario facilitare quanto più possibile, per l’effettuazione di visite mediche fondamentali, l’avvicinamento alla sede. Un ringraziamento, in tal senso, va alla Direzione provinciale Inps ai Servizi comunali – dal Quic alla Viabilità – che si sono attivati e adoperati non solo per predisporre gli atti, ma soprattutto per garantirne l’operatività, con attenzione e sensibilità umana che vanno oltre il dovere d’ufficio e la competenza diretta in materia”.

“Ringrazio il Comune di Piacenza per aver condiviso con l’Inps l’esigenza di individuare una soluzione concreta alle difficoltà di accesso al Centro medico-legale”, dichiara Marco Vecchiarelli, direttore provinciale Inps. “La possibilità di raggiungere la sede con modalità semplificate è particolarmente importante per le persone che affrontano una visita di accertamento in condizioni di fragilità. La convenzione è il risultato del lavoro congiunto delle strutture dei due enti, che hanno collaborato per trasformare questa esigenza in una procedura semplice e operativa”.

L’accordo prevede il rilascio di un permesso giornaliero per il transito e la fermata, in regime di esenzione dal pagamento della relativa tariffa, da concedere ai veicoli che trasportano persone convocate per accertamenti sanitari, purché in possesso della regolare lettera inviata dall’Inps.

Come richiedere il permesso

Presso gli Sportelli Quic della sede comunale di via Beverora 57

online

La richiesta può essere effettuata preventivamente, oppure entro le 24 ore successive alla giornata della visita, allegando la lettera di convocazione.

Il permesso avrà validità giornaliera e potrà essere richiesto direttamente dal titolare o da un accompagnatore delegato.