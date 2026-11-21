Quarant’anni di lavoro, crescita e impegno per le persone. Dal quel 25 novembre del 1986, quando nello studio del notaio Toscani venne fondata la Cooperativa San Martino il mondo è cambiato, dall’idea iniziale (realizzare un servizio di pony express a Piacenza) l’impresa è cresciuta prendendo strade imprenditoriali impensabili all’inizio senza perdere di vista gli ideali delle origini. Quelli che il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini ha sintetizzato nella formula “l’economia sociale realizzata nel concreto, che al profitto mette davanti la persona”.

Gardini, insieme ad altri illustri ospiti, come il ministro Tommaso Foti, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, il vescovo Adriano Cevolotto, ha partecipato a Piacenza Expo alla “festa di compleanno” della Cooperativa San Martino, un traguardo che racconta un pezzo di storia economica e sociale del territorio piacentino: dalla scommessa di un gruppo di giovani alla costruzione di un’impresa che oggi conta oltre 1.700 addetti, tra soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, provenienti da 72 Paesi. L’anniversario è stato festeggiato sabato 21 novembre a Piacenza Expo, con un appuntamento riservato ai soci e agli invitati che ha unito riflessioni sul valore della cooperazione, testimonianze e momenti di festa. Fondata il 25 novembre 1986, la San Martino è nata per creare nuove opportunità di occupazione e di affermazione sociale, ispirandosi ai valori della cooperazione e della dottrina sociale della Chiesa. Dal facchinaggio alle pulizie civili e industriali, dal confezionamento ai servizi di facility e logistica integrata, il suo percorso ha accompagnato l’evoluzione del mondo del lavoro, investendo nelle competenze e nella crescita professionale delle persone.

“Quella di oggi è una vera festa di compleanno”, ha sottolineato il presidente di Coop San Martino, Mario Spezia. “La forza della nostra cooperativa risiede nella democrazia economica. Quarant’anni fa, quando eravamo giovani, avevamo soprattutto la voglia di fare, senza sapere ancora bene cosa, allora ci confrontavalo al circolo del Movimento Cristiano Lavoratori. In questi quattro decenni siamo riusciti a mettere insieme tante persone: migliaia di studenti universitari piacentini sono passati dalle nostre attività per iniziare a lavorare anche durante gli studi e il libro soci della cooperativa è arrivato a contare oltre 13mila persone. Siamo riusciti a crescere tenendo all’interno tante professionalità”. Spezia ha poi voluto ricordare le figure fondamentali di questo percorso: “Ci sono due persone chiave per la nostra coop: oltre all’amministratore delegato Francesco Milza, c’è Antonella Guassardo, che è stata la numero uno del libro soci ed è diventata la nostra responsabile amministrativa. Noi abbiamo scommesso sulle persone, perché il domani delle nostre imprese sono le risorse umane. Qui lavorano ragazzi e ragazze provenienti da 72 Paesi del mondo”.

Durante la cerimonia, aperta dai saluti istituzionali, è stato presentato il volume dedicato ai quarant’anni della cooperativa, curato da Daniela Morsia, che ha ripercorso la genesi dell’impresa: “A metà degli anni ’80 l’idea iniziale è partita dal giovane studente Francesco Milza, che propose di istituire un servizio di pony express a Piacenza. Ne parlò con il suo professore, Mario Spezia, che per risposta gli affidò un manuale per avviare una cooperativa chiedendogli: ‘Perché non fondare un’impresa?’. Così, il 25 novembre 1986, davanti al notaio Massimo Toscani, si costituì la cooperativa, con Antonella Guassardo a curarne la contabilità”. “Quell’entusiasmo delle origini si è trasformato in una grande realtà economica senza perdere di vista tre principi fondamentali: identità, inclusione e comunità”, ha proseguito Morsia. “La scelta del nome ricadde su San Martino perché è il santo che ‘divide il mantello’ e che quindi impersona lo spirito vero della cooperazione; la sfida è sempre stata che nessuno si senta un ingranaggio invisibile. Nel libro sono raccontati i mutamenti della cooperativa che si accompagnano alla trasformazione della città, valorizzando la ricchezza della diversità dentro una storia corale fatta di tante testimonianze”.

Al centro del pomeriggio si è tenuta la tavola rotonda “Economia sociale: la cooperazione come impresa di comunità”, moderata dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco, con la partecipazione di Vincenzo Colla (vicepresidente della Regione Emilia Romagna), Tommaso Foti (ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione), Maurizio Gardini (presidente nazionale di Confcooperative), Giuseppe Guerini (presidente di Cooperatives Europe), Elena Uber (membro del CdA della Fondazione di Piacenza e Vigevano) e monsignor Adriano Cevolotto (vescovo di Piacenza Bobbio).

Proprio Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative, ha voluto evidenziare il valore del modello incarnato dalla realtà piacentina: “La storia della San Martino è una storia emblematica di economia sociale che si è realizzata, con la persona al centro e non il profitto, la partecipazione e la democrazia interna, e gli utili reinvestiti. Sono questi tre principi che si trovano realizzati nella concretezza in questa cooperativa. L’Europa ha riconosciuto il valore di questo modello di impresa: la cooperativa si distingue da un tratto preciso, la comunità. Sono organizzazioni di territorio che vivono esperienze di comunità prendendosi carico dei problemi e talvolta investendo risorse dove spesso gli altri capitali fuggono”.

Sul ruolo delle imprese sociali per lo sviluppo e la tenuta dei territori è intervenuto anche il ministro Tommaso Foti: “La San Martino è una start up che è durata nel tempo. Sulle aree interne non si può avere una risposta univoca per tutti i territori, ma occorre un abito cucito su misura: la popolazione di tanti comuni montani è in costante calo, ma sono necessari i servizi. Per le province di Piacenza e Parma c’è la volontà di avviare un esperimento pilota con la Regione, ma non bastano i soldi, servono un progetto e le persone che vogliono investire”. Foti ha poi posto l’accento sulla sfida demografica e sull’importanza di far partire concretamente le iniziative: “La mancanza di ricambio generazionale pesa, ma per contrastarla i territori devono essere attrattivi, ad esempio con l’housing sociale anche per le giovani coppie. Il grande progetto per l’economia sociale va mandato avanti nel concreto, facendo partire i progetti e scommettendo. Il coraggio di osare deve essere uno di quei valori che fanno la differenza in un Paese dove non può contare solo la rendita”.