Il Piace, che attraversa un buon momento di forma, troverà al Garilli una Lucchese che occupa al momento il quinto posto nel girone E con 19 punti, a meno nove dalla capolista Prato, ed è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Follonica Gavorrano. Come già accaduto nei turni precedenti di Coppa, si prevede un ampio turnover tra i biancorossi, forti di due vittorie consecutive in campionato e attesi domenica prossima dalla gara interna con il Villa Valle.