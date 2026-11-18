La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto che la Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega 2027 si disputerà a Roma, al Palazzo dello Sport dell’EUR, sabato 6 e domenica 7 febbraio 2027. La Capitale si prepara ad accogliere per la quinta volta l’atto conclusivo della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, giunta alla sua 49ª edizione. La scelta di Roma è stata è stata decisa dalla Lega Pallavolo Serie A, con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Lazio e del Comitato Territoriale FIPAV di Roma.

Claudio Durigon (Presidente Lega Pallavolo Serie A): “Siamo particolarmente orgogliosi di riportare a Roma la Final Four Del Monte® Coppa Italia SuperLega. È un risultato che rappresenta il coronamento di un percorso sul quale la Lega Pallavolo lavorava già da tempo, con l’obiettivo di riportare uno dei suoi eventi più prestigiosi nella Capitale: una cornice di grande prestigio per un appuntamento che è ormai uno dei momenti più attesi e spettacolari della stagione pallavolistica. La scelta di Roma conferma la volontà della Lega Pallavolo di valorizzare manifestazioni di alto profilo, portandole in contesti di grande tradizione e visibilità. Desideriamo ringraziare il Comitato Regionale FIPAV Lazio e il Comitato Territoriale FIPAV di Roma per la collaborazione e il supporto, fondamentali per accompagnare la realizzazione di questo importante evento. Siamo certi che la Final Four offrirà uno spettacolo di altissimo livello, grazie alla presenza dei grandi campioni che animano ogni settimana il campionato di SuperLega. Saranno due giornate di grande pallavolo, dentro e fuori dal campo, capaci di regalare emozioni e lasciare un ricordo speciale a tutti i protagonisti e agli appassionati”.