Corso di preparazione all’esame per guida turistica promosso da Cna Formazione Emilia Romagna
Nuovo corso in partenza, tra le proposte di Cna Formazione Emilia Romagna. Questa opportunità formativa è mirata alla preparazione all’esame per guida turistica. Il corso, a pagamento, si svolgerà dal 30 novembre 2026 al 25 febbraio 2027, per la durata complessiva di 80 ore in modalità on line. Le iscrizioni si chiudono il 25 novembre.
Obiettivi
Preparazione all’esame nazionale abilitante con un percorso formativo completo di 80 ore, progettato sulle linee guida del Decreto n.88 del 26 giugno 2024. Per ottenere le competenze necessarie per iscriversi all’elenco nazionale e operare come professionista nel settore turistico.
Destinatari
Il corso è rivolto a chi desidera sostenere l’esame nazionale bandito dal Ministero del Turismo.
Requisiti di accesso
Maggiore età;
Cittadinanza italiana, UE o extra-UE con regolare permesso di soggiorno;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (valido per l’accesso all’Università);
Adeguata conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera (consigliato B2).
Contenuti del corso
1.Area Storico-Artistico
Un viaggio dalla Preistoria all’Età Contemporanea con focus sulla Penisola Italiana
Storia dell’Arte: Stili, artisti e analisi delle opere;
Storia: Evoluzione storica e culturale;
Archeologia: Studio dei siti e dei reperti.
2. Area Turistico-Normativa e Pratica
Tutto ciò che serve per gestire la professione a livello legale e operativo.
Diritto e Normativa: Legislazione turistica, Beni Culturali e Paesaggio;
Geografia del Turismo: Analisi del territorio, over-tourism e turismo responsabile;
Relazione con il cliente: Comunicazione, marketing per la guida, gestione dei gruppi e progettazione di itinerari.
Attestato
Al termine viene rilasciato un “Attestato di frequenza”. Si ricorda che l’abilitazione (patentino) viene rilasciata dal Ministero del Turismo previo superamento dell’esame nazionale. Il nostro corso è strutturato specificamente per fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare con successo tale prova.
Quota di partecipazione
Il corso ha un costo di € 549,00 iva già compresa.
Calendario
Il corso ha inizio a Novembre 2026, a raggiungimento del numero sufficiente e sarà online in modalità sincrona e asincrona dalle 14 alle 18, nelle giornate del lunedì e giovedì
Sede del corso
Online
Referente
Sabrina Resca | Email: resca@cnafoer.it | Telefono: 0532067300