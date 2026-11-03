“Cosa bolle in pentola?” A San Giorgio tre incontri tra cibo, arte e letteratura

Un incontro alla Biblioteca di San Giorgio (foto dalla pagina Fb della biblioteca)

“Scrittrici in Castello: Cosa bolle in pentola?” è la nuova iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ideata e curata dalla cooperativa Educarte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Giorgio Piacentino. Tre diversi appuntamenti per raccontare l’universo del Cibo in tutte le sue molteplici sfaccettature e significati sociali, culturali, religiosi attraverso i linguaggi dell’Arte e della Letteratura.

Si parte sabato 7 novembre, alle ore 17, con un incontro, a cura di Cinzia Cassinari e Valeria Depalmi, incentrato sulla rappresentazione degli alimenti e dell’atto del nutrirsi all’interno delle opere d’arte, dall’epoca antica a quella contemporanea, in un gioco di contaminazioni con il mondo della letteratura. Saranno infatti letti ad alta voce alcuni brani famosi tratti da romanzi italiani e francesi in cui l’elemento cibo si è caricato di valori simbolici ed evocativi. Il tutto con l’accompagnamento musicale del maestro di chitarra Filippo Carolfi. A conclusione dell’incontro Massimo Massari, titolare dell’Azienda vitivinicola “La Pergola” di Ziano Piacentino, illustrerà i segreti dell’olio prodotto in Val Tidone con tanto di assaggio e degustazione guidata di questo straordinario prodotto.