“Cosa bolle in pentola?” A San Giorgio tre incontri tra cibo, arte e letteratura
“Scrittrici in Castello: Cosa bolle in pentola?” è la nuova iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ideata e curata dalla cooperativa Educarte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Giorgio Piacentino. Tre diversi appuntamenti per raccontare l’universo del Cibo in tutte le sue molteplici sfaccettature e significati sociali, culturali, religiosi attraverso i linguaggi dell’Arte e della Letteratura.
Si parte sabato 7 novembre, alle ore 17, con un incontro, a cura di Cinzia Cassinari e Valeria Depalmi, incentrato sulla rappresentazione degli alimenti e dell’atto del nutrirsi all’interno delle opere d’arte, dall’epoca antica a quella contemporanea, in un gioco di contaminazioni con il mondo della letteratura. Saranno infatti letti ad alta voce alcuni brani famosi tratti da romanzi italiani e francesi in cui l’elemento cibo si è caricato di valori simbolici ed evocativi. Il tutto con l’accompagnamento musicale del maestro di chitarra Filippo Carolfi. A conclusione dell’incontro Massimo Massari, titolare dell’Azienda vitivinicola “La Pergola” di Ziano Piacentino, illustrerà i segreti dell’olio prodotto in Val Tidone con tanto di assaggio e degustazione guidata di questo straordinario prodotto.
Nel secondo appuntamento, in programma sabato 12 Dicembre alle ore 17, sarà presentato il romanzo giallo di Giulia Gambazzi Troppi assassini per una cena edito da Newton Compton. La scrittrice, in dialogo con Chiara Persico, omaggia apertamente la tradizione del mystery classico dimostrando una notevole creatività e originalità nell’intreccio della storia. Al termine dell’incontro non potrà mancare il consueto brindisi degli auguri che, ormai da tradizione, la Biblioteca offre ogni anno ai propri affezionati utenti. La rassegna si chiude lunedì 14 dicembre con la scrittrice e illustratrice piacentina Samantha Torri per dare vita a un divertente laboratorio per bambini in attesa che arrivi il Natale. L’autrice presenterà il suo nuovo albo illustrato L’attesa edito da “Le Piccole Pagine” coinvolgendo i piccoli nella lettura animata a cui seguirà una festosa merenda. Tutti gli incontri, a carattere libero e gratuito, si svolgeranno nella Biblioteca comunale di San Giorgio Piacentino all’interno del Castello.